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「這兩檔」ETF 分居外資上周買超冠亞軍 周漲幅還勝正2

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
上周漲幅勝大盤之規模千億ETF排行。（資料來源：CMoney，資料截至：2026/08/28）
上周漲幅勝大盤之規模千億ETF排行。（資料來源：CMoney，資料截至：2026/08/28）

台股上周在大型權值與AI供應鏈帶動下，收復短中期均線並重返46,000點，收46,331.45點，單周上漲1,107.16點、漲幅2.45%。在千億規模ETF中，00981A與00403A單周上漲超過4%，不僅跑贏大盤，也優於元大台灣50正2等熱門槓桿型ETF，反映主動選股策略在輪動加速的行情中具備較高的超額報酬潛力。

上周漲幅勝過大盤的千億ETF共有7檔，依漲幅排名分別為：主動統一台股增長（00981A）4.77％、主動統一升級50（00403A）4.44％、元大台灣50正2（00631L）4.19％、國泰台灣科技龍頭（00881）2.9%、復華台灣科技優息（00929）2.82%、元大高股息（0056）2.77%。

進一步觀察上周籌碼面， 上市上櫃股票外資買超冠亞軍也是00403A、00981A ，外資分別累計買超約24.62萬張及11.99萬張。外資資金持續進駐，除反映對台股中長期基本面的正面看法，也凸顯市場對主動式ETF選股能力與操作彈性的關注升溫。

展望後市，統一投研團隊表示，台股在短線大幅反彈後，預期將轉入高檔震盪與類股輪動格局，但中長期多頭趨勢仍未改變。隨著AI應用持續擴張，相關供應鏈仍是推動台股成長的核心動能。產業動能方面，輝達新一代伺服器平台規格可望逐步進入放量出貨階段，加上AWS、Google等雲端服務業者持續推出ASIC新品，預期將帶動先進製程、AI伺服器、網通、高階零組件及相關供應鏈需求，企業獲利動能有望延續至明年。

市場投資專家表示，投資人可留意具長期成長趨勢、獲利能見度較高，且能受惠AI資本支出延續的優質企業，若盤勢出現波動或拉回，反可視為分批布局、掌握中長期成長機會的時點，也可擇優透過主動式ETF參與市場行情，由專業團隊依據產業趨勢與基本面變化彈性調整持股，以掌握類股輪動下的投資機會。

漲幅 ETF 外資

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