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華南產推「車內寵物意外險」 帶毛小孩出遊更安心

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著國人養寵物的比例大幅提升，帶毛小孩自駕出遊已成為現代家庭的日常生活。然而，許多車主可能忽略，一般的汽車保險理賠多著重於「人」與「車」，若不幸發生交通意外事故，車內的貓狗毛孩受傷或不幸身亡，往往無法獲得相關的保障。為回應毛爸毛媽的需求，華南產險特別推出「車內寵物意外險」，打造行車防護網，讓車主開車載毛孩出門更安心！

華南產險表示，許多飼主將毛小孩視為家庭的一份子，無論是日常生活或外出旅行，寵物的安全與健康都成為重要的考量。毛小孩在車內雖然可使用專用寵物安全帶或車用胸背帶固定在後座保護，能防止急煞時飛出，但車輛於行駛中受到強烈撞擊下，毛孩仍容易遭遇骨折、挫傷等意外傷害。由於寵物缺乏健保制度，相關醫療診療與手術費用往往動輒數萬元起跳，對車主來說是筆不小的經濟負擔。

有鑑於此，華南產險特別推出「汽車第三人責任保險附加車內寵物意外保險」，保障項目包括「車內寵物意外費用保險」和「車內寵物意外責任保險」二種，只要汽車發生交通意外事故，造成車內寵物受有傷害或死亡，而衍生的急救、醫療或喪葬費用，依本附加保險約定，對支出的費用負賠償之責，可彌補費用損失，減輕車主負擔。值得注意的是，本附加條款承保之寵物是指已植入晶片的犬、貓，且車主必須在投保汽車第三人責任險後才能加保。

華南產險提醒，行車帶毛小孩出門，車主應確實使用寵物安全帶、車用防污墊或固定式提籃，避免毛孩在車內活動干擾駕駛視線，降低事故發生風險。除此之外，車主也可考慮投保相關附加險來轉嫁風險，以投保華南產險「汽車第三人責任保險附加車內寵物意外保險」來說，依保額不同，年保費138元至200元不等，舉例來說，「車內寵物意外費用保險」保額20萬、「車內寵物意外責任保險」保額20萬，年保費只要200元，就可為隨車出行的寵物增添防護傘，享一整年行車保障再升級。

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