華許年會放鷹推升升息預期 日圓一度觸及160大關

美元近期走強，國銀分析指出，聯準會主席華許在傑克森霍爾年會釋出偏鷹訊號後，市場重新評估聯準會政策前景，推升美元及美國短天期公債殖利率，美元指數上周五上漲0.61%至99.71，創逾兩個月來最大單日漲幅，美國2年期公債殖利率則升逾10個基點至4.35%。美元兌日圓一度升破160，主要受美債殖利率走高支撐。

國銀指出，華許警告潛在通膨改善仍不足，聯準會需確認通膨持續且以足夠速度朝2%目標回落，否則「仍有工作要做」，市場因此將9月升息機率由演說前約35%推升至接近6成。不過，華許並未明確暗示即將升息，後續仍須觀察美國就業及通膨數據。

匯市方面，美元兌日圓一度升破160，主要受美國短天期殖利率走高支撐，但160附近的官方干預疑慮仍高。國銀表示，市場目前將聚焦後續美國經濟數據，以判斷美元本波漲勢及聯準會政策預期能否延續。