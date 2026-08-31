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𠎀克森洞演說效應 大型金控：聯準會九月決策考驗華許是否說話算話

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會主席華許。法新社
美國聯準會主席華許。法新社

對於華許這次 Jackson Hole （𠎀克森洞）演說最大意義，大型金控最新出評估報告認為，在於他第一次比較清楚地向市場交代了自己判斷貨幣政策的「框架」，因此，真正的考驗是接下來的經濟數據與 9 月 FOMC 決策，能否證明他的政策行動與在演說中提出的判斷標準一致。

大型金控也認為在這次的演說當中，華許已經比過去更清楚地告訴市場：他現在如何解讀通膨、就業與金融條件，且形成了一個非常清晰的政策傾向：通膨廣度尚未收斂、就業已達充分狀態、經濟具備韌性，且金融條件根本還不夠緊縮。 換句話說，華許認為在這樣的總體環境下，Fed 目前的政策權重自然應該明顯偏向抑制通膨，而這在邏輯上已經構成了進一步升息的強力論述。

大型金控認為，市場顯然也是如此解讀，因此演說後短端利率（2年期美債）顯著上升，市場將 9 月升息機率大幅提高；但值得注意的是，10 年與 30 年期等長端殖利率相對穩定甚至微降。這種「短升長穩」的殖利率曲線平坦化，代表市場不只是提高了短期的升息預期，也開始相信華許會更認真地處理通膨，因此長端的通膨溢價與 Fed 的「信譽風險」反而沒有進一步惡化。

大型金控這份評估報告也認為，從現在到 9 月 FOMC，就是市場給他的第一個「可信度觀察期」。接下來最值得觀察的，不只是 Fed 到底升不升息，而是市場能不能僅依靠 PCE、就業與金融條件的實際變化，就精準推導出華許的下一步行動。如果可以，這才代表他所追求「少說話、讓數據說話」的新溝通模式真正被建立起來。

尤其華許自己強調，他承諾的是一套「政策紀律」。因此，如果到了 9 月，數據依舊顯示通膨高於 2%、就業穩定且金融條件寬鬆，大型金控這份報告認為，那麼按照他今天提出的判斷標準，升息就應該成為非常自然的政策結果。如果 Fed 最終再次按兵不動，卻又無法提出足以推翻上述判斷的新證據，那麼市場與 Fed 之間原本存在的「信譽缺口」反而可能進一步擴大。

華許 金控 聯準會

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