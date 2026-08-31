颱風攪亂航班 富邦產險提醒旅遊不便險理賠注意事項

近期受颱風影響，航班延誤、取消及旅程變更等狀況頻傳，富邦產險提醒民眾，不同事故類型所需檢附文件略有差異，保戶如欲申請相關理賠，事故證明及費用單據等文件的完整性，將有助於後續認定，建議旅客於事故發生當下即向航空公司、交通工具業者或相關單位申請證明文件，並妥善保存原訂行程資料及額外支出單據。

富邦產險表示，颱風期間以因航班取消、延誤或轉機失接導致旅客滯留海外最為常見，其次則為出發前因颱風取消班機而無法成行。由於不同事故類型所需檢附文件略有差異，以因天災所致海外滯留為例，應保留航空公司開立的班機延誤或取消證明、原機票及登機證明，以及滯留期間新增的住宿及交通費用單據，即可依保單約定申請班機延誤保險及旅程更改保險相關保障。

此外，若於出發前航班遭取消，導致無法依原訂時間啟程，於保險期間屆滿前已完成替代航班安排，且後續確實有重新出發者，則可依保單約定申請班機延誤保險理賠，並應檢附航班取消證明、原訂行程相關文件及實際出發之登機證明。至於海外鐵路停駛、道路封閉等陸路或水上交通中斷情形，若因此影響原定行程並符合承保範圍，亦可申請水陸交通工具延誤保險金，並應保留當地交通業者發布之停駛、停航或延誤公告，以及改搭替代交通工具或延誤相關證明文件，作為理賠申請依據。富邦產險也提醒，實際理賠內容仍須依保單條款及個案情形認定。

而針對旅程更改理賠，富邦產險也進一步說明，若因颱風等天災因素導致海外旅程必須調整，因而增加交通或住宿費用，相關保障係以實際發生之額外支出為基礎計算，並須扣除可取得之退款或其他補償。富邦產險也配合產險公會決議，就旅程更改保險採取有利保戶之從寬認定原則，並溯及適用115年4月1日起投保新版個人海外旅行不便保險之相關案件；其中，因天災導致滯留海外所衍生之住宿費用，將以原預定旅程最後一天之住宿費用作為認定基準。

為了提升理賠服務便利性，富邦產險建置「旅遊小管家」數位服務平台，提供保戶辦理線上理賠申請及進度查詢，減少紙本文件往返時間，隨時掌握案件處理狀況。近期受巴威颱風等天候因素影響，旅遊不便險理賠申請量較淡季單月增加約13倍，截至目前富邦產險已受理相關案件逾2.4萬件。面對近期大量湧入的理賠需求，富邦產險也第一時間啟動專案應變機制，透過案件分流、增派短期支援人力，啟動跨部門協作機制等措施，全力提升案件處理效能，單週簽結件數達5,000件，展現高效率的理賠服務量能，致力讓保戶獲得高效貼心的理賠服務。