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華許演說語氣偏鷹 台北股匯早盤雙跌
台北股匯今早均開低，台股早盤最低跌逾700點，新台幣匯價今早以31.65元開盤，小貶2.2分。
匯銀指出，聯準會主席華許演說語氣偏鷹。他警告近期通膨數據尚不足以證明物價壓力已實質緩解，若無法對核心通膨「清晰且以足夠快速度」向2%目標靠攏建立信心，「還有工作要做」；並強調2%通膨目標「堅定不移」，當前金融條件並不具限制性。市場此前對下半年按兵不動的定價，將需要重新校準，短期風險升高。
美元指數今早仍維持在99.6左右，人民幣兌美元中間匯價今早報6.7828。
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