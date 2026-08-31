13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

13家金控前七月獲利4,927億元，較去年同期成長約78%，更改寫史上同期新高。法人指出，由於第2季壽險金控其他權益均大幅回升，除強化壽險資本適足率外，將提升現金股利配發能力，目前預估13家金控2026年度整體現金股利成長約26%。至6月底整體可分配盈餘為1.39兆元。

13家金控近期陸續公布第2季自結淨值，合計淨值季增17.5%約9,500億元，其中壽險金控淨值季增27.7%，高於銀行金控及證券金控各季增6.5%及6.2%，法人分析，主要帳列FVOCI股票已實現及未實現投資收益增加、壽險保單負債公允價值下降。

法人指出，由於壽險金控其他權益均大幅回升，除強化壽險資本適足率外，預估將提升2026年度現金股利配發能力，目前預估整體現金股利成長約26%。至6月底整體可分配盈餘1.39兆元，較2025年底8608億元大幅增加。整體現金股利殖利率約4.1%，其中，兩家大型壽險金控可望超過5%。

7月資本市場震盪，法人觀察市場波動加劇及債券殖利率上揚，影響金融業FVTPL股票、債券評價利益，抵銷認列現金股利收入增加，但8月以來台股反彈、美國10年及30年公債殖利率高檔區間震盪，加上持續認列現金股利收入，預估有助投資收益回升。目前仍對下半年金融股維持正向看法，除股市反彈有助證券投資收益回升外，看好壽險金控調整後獲利及配息能力將持續受惠股票已實現及未實現損益上揚。