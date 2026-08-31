聽新聞
0:00 / 0:00

投資型保單收入增1.3倍 躍吸金王

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

投資型保單買氣熱絡，今年前七月新契約保費收入一舉衝上5,355.3億元、年增132.4%，規模已是利變型保單的逾三倍，凸顯保戶資金正快速轉向投資型商品。投資型保單也成為今年壽險市場最強「吸金王」。

壽險公會統計，今年前七月投資型壽險新契約保費收入1,982.4億元，年增120.2%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）3,372.9億元，年增140.3%，合計投資型商品新契約保費5,355.3億元、年增132.4%。

大型壽險今年投資型商品全面升溫。其中，國泰人壽前七月投資型保單新契約保費達1,843.3億元、年增250%，占整體新契約保費逾八成；凱基人壽前七月投資型FYP達391.1億元、年增450.1%，成長幅度最為強勁；富邦人壽前七月也達347.4億元、年增99.1%，接近翻倍。

壽險業者分析，今年投資型保單銷售爆發主要有兩大原因，一是國內外股市走強，保戶參與資本市場意願明顯提高；二是相較傳統儲蓄型商品，投資型保單可連結多元投資標的，在多頭行情下更容易吸引追求報酬的資金，加上壽險公司深化與銀行及投信通路合作，也進一步推升銷售動能。

另，壽險業者指出，投資型保單熱銷除了直接挹注新契約保費，也有助帶動壽險、健康險及傷害險（A&H）等保障型商品銷售，形成相互帶動的效果。

業者觀察，當投資型保單配息、客戶手中增加可運用資金，尤其投資有獲利時，往往也更願意將部分資金轉向補強壽險、健康險等保障缺口，因此投資型商品與A&H商品並非彼此排擠，反而有機會形成「投資帶保障」的交叉銷售效益。

吸金 壽險

延伸閱讀

富豪大戶錢不躺存款了！占比剩4成 資金四路分流

凱基、台新新光金法說談展望 獲利前景、股利政策、壽險資本、股債配置受關注

保險小百科／類全委保單 須自負風險

壽險搶客 推保單借款優惠

相關新聞

壽險利變型保單買氣降溫 保戶資金配置及商品結構改變

今年國內外股市行情熱絡，帶動投資型保單大熱賣，相較之下，過去長年扮演壽險業銷售主力的利變型保單買氣明顯降溫。據統計，今年前七月利變壽險及利變年金險新契約保費合計約1,730億元，較去年同期約2,083億元減少逾350億元、年減近17%。

國銀富豪財管迎3兆元時代 高雄專區扮加速器

國銀高資產財管「3兆元時代」要來了。金管會統計，7月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達2兆9,391億元，最快8月跨越3兆元；客戶數也可望同步挑戰3萬戶，迎來「3兆元、3萬戶」雙里程碑，人、財全到位。

高資產客戶存款配置降至40% 四年低點

富豪大戶的錢不再躺存款。金管會統計，7月底高資產客戶存款配置占比降至40.3%，寫逾四年低點，較2023年7月53.2%高峰大減近13個百分點；基金、債券、結構型商品與保單則全面走揚，資產配置明顯轉向。

券商搶高資產客 戰火升溫

券商搶富豪大戶戰火升溫。金管會統計，7月底十家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占；但其餘七家交易額年暴增151%、客戶數也近翻倍，成長速度遠超整體市場，追兵正加速搶市。

投資型保單收入增1.3倍 躍吸金王

投資型保單買氣熱絡，今年前七月新契約保費收入一舉衝上5,355.3億元、年增132.4%，規模已是利變型保單的逾三倍，凸顯保戶資金正快速轉向投資型商品。投資型保單也成為今年壽險市場最強「吸金王」。

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

13家金控前七月獲利4,927億元，較去年同期成長約78%，更改寫史上同期新高。法人指出，由於第2季壽險金控其他權益均大幅回升，除強化壽險資本適足率外，將提升現金股利配發能力，目前預估13家金控2026年度整體現金股利成長約26%。至6月底整體可分配盈餘為1.39兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。