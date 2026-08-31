投資型保單收入增1.3倍 躍吸金王

投資型保單買氣熱絡，今年前七月新契約保費收入一舉衝上5,355.3億元、年增132.4%，規模已是利變型保單的逾三倍，凸顯保戶資金正快速轉向投資型商品。投資型保單也成為今年壽險市場最強「吸金王」。

壽險公會統計，今年前七月投資型壽險新契約保費收入1,982.4億元，年增120.2%；投資型年金險新契約保費收入（含非保險合約）3,372.9億元，年增140.3%，合計投資型商品新契約保費5,355.3億元、年增132.4%。

大型壽險今年投資型商品全面升溫。其中，國泰人壽前七月投資型保單新契約保費達1,843.3億元、年增250%，占整體新契約保費逾八成；凱基人壽前七月投資型FYP達391.1億元、年增450.1%，成長幅度最為強勁；富邦人壽前七月也達347.4億元、年增99.1%，接近翻倍。

壽險業者分析，今年投資型保單銷售爆發主要有兩大原因，一是國內外股市走強，保戶參與資本市場意願明顯提高；二是相較傳統儲蓄型商品，投資型保單可連結多元投資標的，在多頭行情下更容易吸引追求報酬的資金，加上壽險公司深化與銀行及投信通路合作，也進一步推升銷售動能。

另，壽險業者指出，投資型保單熱銷除了直接挹注新契約保費，也有助帶動壽險、健康險及傷害險（A&H）等保障型商品銷售，形成相互帶動的效果。

業者觀察，當投資型保單配息、客戶手中增加可運用資金，尤其投資有獲利時，往往也更願意將部分資金轉向補強壽險、健康險等保障缺口，因此投資型商品與A&H商品並非彼此排擠，反而有機會形成「投資帶保障」的交叉銷售效益。