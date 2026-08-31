壽險利變型保單買氣降溫 保戶資金配置及商品結構改變

今年國內外股市行情熱絡，帶動投資型保單大熱賣，相較之下，過去長年扮演壽險業銷售主力的利變型保單買氣明顯降溫。據統計，今年前七月利變壽險及利變年金險新契約保費合計約1,730億元，較去年同期約2,083億元減少逾350億元、年減近17%。

值得注意的是，壽險公會統計，今年前七月壽險業新契約保費收入（含非保險合約）達9,296.3億元、年增59.3%；其中整體傳統型保險商品新契約保費收入3,941億元，仍年增11.6%，顯示利變型商品逆勢衰退，更多反映保戶資金配置及商品結構改變。

進一步觀察，利變壽險前七月新契約保費1,713.1億元，較去年同期2,045.2億元減少332.1億元、年減16.2%；利變年金險前七月僅17.2億元，更較去年同期38.3億元大減55%。兩者合計較去年同期減少353.1億元。

利變商品新契約保費收入概況

此外，利變型保單單月買氣也持續低於去年。7月利變壽險新契約保費收入217.3億元，較去年同期264.4億元年減17.8%；利變型年金僅1.7億元，較去年同期4.5億元大減62.5%，合計約219億元，年減18.6%。

壽險業者指出，利變商品業績下滑，主要受到金融市場熱絡、資金轉向投資型及分紅商品影響，並不代表市場對利變型商品的需求消失；若後續股市震盪，利變型商品仍具穩健資產配置功能。

事實上，壽險公司今年仍積極搶攻利變型保單市場，美元商品宣告利率自年初以來數度調升。目前美元利變型保單最高宣告利率由台灣人壽4.42%居冠，包括國泰人壽、新光人壽、凱基人壽、全球人壽等多家壽險業者最高也達4.35%。

壽險業者分析，美元利變型保單仍具穩定資產累積、多元貨幣配置及身故保障等功能，加上美國利率仍處相對高檔，對有美元資產配置及退休、傳承需求的保戶仍具吸引力。隨著壽險業今年接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，業者也持續轉向推動CSM較高、資本效率較佳的保障型及期繳型商品，利變型保單銷售策略也逐步從單純「拚儲蓄」轉向兼顧保障與資本效率。