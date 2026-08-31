券商搶高資產客 戰火升溫

券商搶富豪大戶戰火升溫。金管會統計，7月底十家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占；但其餘七家交易額年暴增151%、客戶數也近翻倍，成長速度遠超整體市場，追兵正加速搶市。

截至7月底，券商高資產客戶數達2,087人、年增46%，累計交易額則年增80%，增速明顯快於客戶數。顯示券商不只搶進更多富豪客戶，大戶交易動能也同步升溫。

從業者排名來看，永豐金證券累計交易額3,072億元居冠，占整體近半；國泰證券1,250億元、兆豐證券702億元分居二、三名，前三大合計5,024億元，占整體約80%。

但追兵追趕速度更快。其餘七家交易額由去年同期498億元增至1,250億元，年增151%；客戶數也從434人增至851人，年增96%，雙雙遠高於整體市場增速。