聽新聞
0:00 / 0:00

高資產客戶存款配置降至40% 四年低點

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

富豪大戶的錢不再躺存款。金管會統計，7月底高資產客戶存款配置占比降至40.3%，寫逾四年低點，較2023年7月53.2%高峰大減近13個百分點；基金債券、結構型商品與保單則全面走揚，資產配置明顯轉向。

統計至7月底，存款占比已連三月下滑，今年前七月累計下降4.1個百分點。

銀行主管分析，存款占比下降不全然代表資金轉進金融商品，也可能流向股市、創業等投資，或受到高資產客戶資格複審影響。

不過，今年前七月台股大漲四成、市場投資氣氛升溫，資金轉向投資商品仍是重要推力。

一家大型民營銀行指出，美伊停火、美國聯準會展現抑制通膨決心，帶動市場信心回升。7月大戶存款下降、股權類產品略增，整體布局轉趨積極。

從配置變化也可看出「四路分流」。7月底基金占比升至17%、債券14.8%，雙創史上新高；結構型商品8.4%寫逾四年高點，保單也升至12.7%，重返兩年八個月高點。銀行圈指出，結構型商品受惠股市熱絡，以股權連結型商品最受青睞。

債券 基金 金管會

延伸閱讀

國銀富豪戶7月資產管理規模衝2.9兆 存款比率逾4年新低

國銀富豪財管規模 三兆元時代要來了

券商爭取放寬融通額度落空 金管會維持淨值四倍上限

券商富豪財管大戰升溫！前三大吃八成、追兵更快了

相關新聞

壽險利變型保單買氣降溫 保戶資金配置及商品結構改變

今年國內外股市行情熱絡，帶動投資型保單大熱賣，相較之下，過去長年扮演壽險業銷售主力的利變型保單買氣明顯降溫。據統計，今年前七月利變壽險及利變年金險新契約保費合計約1,730億元，較去年同期約2,083億元減少逾350億元、年減近17%。

國銀富豪財管迎3兆元時代 高雄專區扮加速器

國銀高資產財管「3兆元時代」要來了。金管會統計，7月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達2兆9,391億元，最快8月跨越3兆元；客戶數也可望同步挑戰3萬戶，迎來「3兆元、3萬戶」雙里程碑，人、財全到位。

高資產客戶存款配置降至40% 四年低點

富豪大戶的錢不再躺存款。金管會統計，7月底高資產客戶存款配置占比降至40.3%，寫逾四年低點，較2023年7月53.2%高峰大減近13個百分點；基金、債券、結構型商品與保單則全面走揚，資產配置明顯轉向。

券商搶高資產客 戰火升溫

券商搶富豪大戶戰火升溫。金管會統計，7月底十家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占；但其餘七家交易額年暴增151%、客戶數也近翻倍，成長速度遠超整體市場，追兵正加速搶市。

投資型保單收入增1.3倍 躍吸金王

投資型保單買氣熱絡，今年前七月新契約保費收入一舉衝上5,355.3億元、年增132.4%，規模已是利變型保單的逾三倍，凸顯保戶資金正快速轉向投資型商品。投資型保單也成為今年壽險市場最強「吸金王」。

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

13家金控前七月獲利4,927億元，較去年同期成長約78%，更改寫史上同期新高。法人指出，由於第2季壽險金控其他權益均大幅回升，除強化壽險資本適足率外，將提升現金股利配發能力，目前預估13家金控2026年度整體現金股利成長約26%。至6月底整體可分配盈餘為1.39兆元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。