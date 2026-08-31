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國銀富豪財管迎3兆元時代 高雄專區扮加速器

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
國銀高資產財管「3兆元時代」要來了。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
國銀高資產財管「3兆元時代」要來了。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

國銀高資產財管「3兆元時代」要來了。金管會統計，7月底23家國銀高資產財管規模（AUM）達2兆9,391億元，最快8月跨越3兆元；客戶數也可望同步挑戰3萬戶，迎來「3兆元、3萬戶」雙里程碑，人、財全到位。

國銀高資產財管業務7月成長動能仍強，AUM單月增加1,328億元，已連四個月月增逾千億元。客戶數達28,612戶，月增1,746戶更寫開辦以來新高，且連三個月增加千戶以上。

拉長到今年前七月，AUM累增7,808億元，已超過去年全年增額7,488億元；客戶數累增8,029戶，也逼近去年全年增加8,755戶。換言之，今年才走七個月，財管規模增量已超車去年一整年，客戶增量也即將追平。

從兆元里程碑來看，加速度更明顯。金管會2022年初開放國銀承作高資產財管業務，市場約花兩年跨過第一個兆元，第二個兆元再走一年半。但從2025年11月突破2兆元，到今年8月可望站上3兆元，第三個兆元不到一年就到位。

金融圈指出，三兆曲線愈走愈快，除市場投資氣氛轉佳，高雄資產專區是最重要的加速器。

數據顯示，6月底專區AUM達7,281億元，占整體高資產財管約26%，逾四分之一規模來自高雄，顯示專區已從政策試辦場轉為銀行搶大戶、家辦與跨境財管的實戰據點。

3兆之後，制度紅利還有續航力。金管會已規劃高雄專區試辦延長一年，並讓家辦、特定壽險保單兩項成熟業務全台落地，把專區試辦成果向外複製。

高雄專區也將新增三項試辦，包括擴大跨境金融服務、放寬境外基金及私募股權基金99人限制，及開放預繳保費專屬帳戶。金融圈認為，隨業務範圍持續擴大，可望成為高資產財管從3兆邁向4兆元的新加速器。

金融業搶進專區熱度也未退。到7月底已經有59家金融業者進駐、另有三家審核中，版圖上看62家，涵蓋銀行、壽險、券商及投信投顧，跨境財管生態鏈持續擴大。

規模做大之後，下一階段的考驗也轉向「質」。金管會官員指出，亞資中心不能只靠「賣商品」，第一個挑戰是推動創新，金融業需結合台灣科技與供應鏈優勢，發展具台灣特色的金融商品，與新加坡、香港做出區隔。

第二個挑戰則是人才。要研發具台灣特色的商品，則需要更多具國際視野與完整能力的資產管理人才；相較科技業，台灣金融業的薪資結構與人才誘因仍有提升空間。

國銀 金管會

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