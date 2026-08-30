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升息循環再啟 日本銀行股迎獲利順風

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
日本央行本波升息循環，銀行股相對日股指數的超額報酬。資料來源：彭博資訊
日本央行本波升息循環，銀行股相對日股指數的超額報酬。資料來源：彭博資訊

日本央行2026年6月將政策利率調升一碼至1.0%，寫下1995年以來最高水準，7月31日會議則維持利率不變，不過，近期物價數據顯示通膨有回升跡象，日本7月排除生鮮食品後的核心CPI年增率達1.8%、高於6月的1.6%，並創1月以來最快增速，而7月底美日聯手干預日圓匯市的效應短暫，日圓匯價再度逼近160關卡，日本央行副總裁冰見野良三8月27日表示，若日圓持續偏弱並推升輸入型通膨，日本央行加快政策正常化的必要性可望提高。

富蘭克林證券投顧分析，相關指標與政策訊號均為升息預期提供支撐，評估日本央行於9月利率會議進一步升息的機率攀升，利率水準上升有助銀行資產收益率與淨利差改善，日本企業資本支出回溫也可望帶動貸款需求，相較人工智慧與半導體類股交易日益集中，銀行股同時具備內需復甦、貨幣政策正常化及公司治理改革等多元題材，可作為日股投資組合中兼顧成長與分散風險的重要配置。

依據彭博數據，統計日本央行過去四次升息後，東證銀行股指數相對東證指數的平均超額報酬，升息後一個月為2.08%、三個月為0.63%、六個月擴大至8.67%，突顯升息題材對銀行股的效益較可能隨淨利差、放款收益與獲利預期逐步反映。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，今年來日本市場由少數AI受惠股主導市場表現的情況，未來可能逐步趨於緩和，預期市場領漲族群有望擴散，除半導體設備與材料等受惠AI供應鏈發展的概念股之外，日本市場也具備其他獨特投資機會，包含日本經濟正常化進程持續推進、公司治理改革持續深化、獲利成長動能逐漸擴大至更多產業與企業等，尤其在經濟和貨幣政策逐漸正常化的情況下，市場仍然低估日本大型銀行業的獲利能力，以及解除交叉持股並將出售所得用於增加股利與買回庫藏股等提升股東權益的股東友善行為。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松表示，日本經濟與貨幣政策逐步正常化，將使企業與金融體系重新適應「資金具有成本」的環境。銀行業不僅受惠利率回升，也可望參與企業擴大資本支出、產業升級與併購活動所帶來的融資需求，因此是基金現階段重要的投資主軸之一。

富蘭克林坦伯頓日本基金採由下而上選股策略，在日本大型銀行中著重企業改革、成本效率、營運槓桿與股東回饋能力，該基金截至7月底的金融類股配置為26.67%，相較東證指數的18.77%加碼幅度達7.9個百分點，其中，瑞穗金融集團與三菱日聯金融集團分別為基金第一及第三大持股，經理團隊特別看好瑞穗金融在精簡成本結構、提升營收成長及追趕同業股東回饋方面的潛力。

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