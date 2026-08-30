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券商富豪財管大戰升溫！前三大吃八成、追兵更快了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
7月底10家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占。圖／AI生成
7月底10家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占。圖／AI生成

券商富豪大戶戰火升溫。據金管會統計，7月底10家券商高資產客戶累計交易額達6,274億元，其中前三大吃下八成市占；但其餘7家交易額年暴增151%、客戶數也近翻倍，成長速度遠超整體市場，追兵正加速搶市。

截至7月底，券商高資產客戶數達2,087人、年增46%，累計交易額則年增80%，增速明顯快於客戶數。顯示券商不只搶進更多富豪客戶，大戶交易動能也同步升溫。

從業者排名來看，永豐金證券累計交易額3,072億元居冠，占整體近半；國泰證券1,250億元、兆豐證券702億元分居二、三名，前三大合計5,024億元，占整體約80%。

但追兵追趕速度更快。其餘7家交易額由去年同期498億元增至1,250億元，年增151%；客戶數也從434人增至851人，年增96%，雙雙遠高於整體市場增速。

市場集中度因此開始鬆動。前三大交易額占比由去年同期約86%降至80%，客戶數占比更由約70%降至59%，顯示富豪財管雖仍由大型券商主導，但二線業者搶客力道明顯升高。

複委託仍是券商財管2.0主戰場。7月底複委託累計交易額達5,376億元，占整體交易額86%；證期局副局長黃仲豪指出，近一年全球股債市表現佳，加上券商積極推廣，帶動高資產客戶海外交易熱絡。

券商圈指出，券商高資產財管不只市場持續做大，競爭版圖也開始鬆動。前三大仍握有八成交易量，但後段班成長速度更快，富豪財管商戰正從「龍頭獨大」走向追兵加速搶市。

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