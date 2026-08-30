富豪大戶錢不躺存款了！占比剩4成 資金四路分流

富豪大戶的錢不再躺存款。據金管會統計，7月底高資產客戶存款配置占比降至40.3%，寫逾四年低點，較2023年7月53.2%高峰大減近13個百分點；基金、債券、結構型商品與保單則全面走揚，資產配置明顯轉向。

7月底存款占比已連三個月下滑，今年前七月累計下降4.1個百分點。若與三年前高峰相比，相當於每1億元AUM中的存款部位，已少了近1,300萬元。

銀行主管分析，存款占比下降不全然代表資金轉進金融商品，也可能流向股市、創業等投資，或受到高資產客戶資格複審影響。

不過，今年前七月台股大漲四成、市場投資氣氛升溫，資金轉向投資商品仍是重要推力。

一家大型民營銀行指出，美伊停火、聯準會展現抑制通膨決心，帶動市場信心回升。7月大戶存款下降、股權類產品略增，整體布局轉趨積極。

從配置變化也可看出「四路分流」。7月底基金占比升至17%、債券14.8%，雙雙創史上新高；結構型商品8.4%寫逾四年高點，保單也升至12.7%，重返兩年八個月高點。

銀行圈指出，結構型商品受惠股市熱絡，以股權連結型商品最受青睞；基金則以多重資產、穩健型策略為主。保單自去年7月10.9%谷底一路回升，高雄專區開辦保費融資，也成為推升高資產客戶保險配置的動能之一。

但8月投資動能恐轉趨保守。銀行業者指出，國際情勢、油價、通膨及利率變數仍多，加上AI與科技股波動加劇，高資產客戶可能從積極布局轉向審慎配置，7月「棄存款、轉商品」趨勢能否延續，仍待觀察。