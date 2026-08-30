富邦金控五家子公司實踐金融大回饋 獲TSAA台灣永續行動獎七項大獎

富邦金控與旗下子公司長期發揮金融本業影響力，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），並呼應金管會「金融大回饋」精神，富邦人壽、富邦證券、台北富邦銀行、富邦產險及富邦投信於第六屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲三項金級、兩項銀級與兩項銅級，共七項大獎肯定，獲獎成果涵蓋高齡關懷、保險教育、校園防詐、永續城鄉及全民金融教育等多元面向，展現富邦以金融專業回應社會需求，深化永續行動與共融價值的成果。

●富邦人壽推動高齡關懷與保險教育 深化社會關懷

台灣超高齡社會改變人口結構，獨居長者的「孤獨感」成為重要課題。富邦人壽攜手中華民國老人福利推動聯盟推動「孤獨處方箋」，結合企業資源與在地社區力量，建立「社區培力、居民參與、老老互助」的服務模式，由中高齡長者擔任陪伴志工，透過電話關懷、居家訪視及社區活動，提升獨居長者的社會參與，建構生活支持的網絡。計畫三年來已拓展至全台11縣市、18個社區，培育逾300名志工，服務約240位獨居長者，透過科學化前後測顯示，受助長者自覺憂鬱狀況下降55%，獲得「SDG03健康與福祉（高齡孤獨處方箋服務）－金級」肯定。

另一方面，富邦人壽的「全民懂保險2.0」保險教育整合行動，透過專屬教材與數位平台，從國小、國高中等校園起步、並擴及新住民及社會大眾，實踐普惠金融，獲得「SDG04優質教育（全民懂保險2.0計畫）－銅級」。

●富邦證券獲雙獎肯定 金融教育與AI創新實踐永續價值

富邦證券榮獲2026第六屆TSAA台灣永續行動獎「SDG04優質教育（金融教育實踐財富共融）－金級」及「SDG08就業與經濟成長（智慧投資賦能財務韌性）－銅級」雙獎肯定。富邦證券透過金融教育及AI創新服務，持續提升投資人財務韌性並推動普惠金融，展現永續行動成果。

在金融教育面向，富邦證券打造涵蓋YouTube頻道、富投學苑及超級個人化服務的數位金融教育生態圈，透過分眾化內容與陪伴式學習，協助投資人建立正確理財觀念與風險意識。此外，富邦證券推出「富邦AI PRO」智慧投資平台，整合AI投資助理、法說會摘要及模擬交易等功能，協助投資人縮短資訊落差，提升投資效率。未來，富邦證券將持續運用科技創新賦能金融服務，深化金融教育推廣與普惠金融實踐，為投資人及社會創造長遠永續價值。

●北富銀攜手地方政府強化校園防詐 守護青年金融安全

據內政部警政署2026年上半年統計，12歲至29歲的詐騙受害人數占整體比例已近三成，青少年的防詐教育已刻不容緩。北富銀長期於第一線累積豐富的阻詐實務經驗與風險辨識能力，主動將防詐經驗轉化為教育資源，整合內外部防詐資源並優化教材與教學設計，去年與臺中市政府共同推動「校園識詐防護網」巡迴宣導，在台中地區已完成24場校園識詐宣導，總計逾萬名師生參與響應；今年進一步與新北市政府簽署合作備忘錄，於115學年度將針對新北市國、高中職辦理共40場校園識詐宣導活動，獲得「SDG16制度的正義與和平（防詐升級，捍衛校園）－銀級」肯定。

展望未來，北富銀將持續推動創新且友善的金融服務，攜手政府與各界資源，持續從校園建構防詐網絡，捍衛校園金融安全，並共同打造全民反詐生態圈。

●從風險管理到永續城鄉 富邦產險首獲金級肯定

富邦產險以保險本業結合永續發展，長期投入風險管理、防災減災及社會教育，透過創新保險商品、損害防阻服務、防災宣導及風險教育等多元行動，協助企業、社區與民眾提升面對天然災害及新興風險之韌性，榮獲「SDG 11永續城鄉（全域風險守護網）－金級」肯定。

運用氣候風險研究、災害預警資訊及專業風險評估能力，富邦產險致力讓風險被看見、被量化、被管理，協助企業強化營運韌性與防災能力；同時積極推動校園、社區及高齡族群風險教育，提升全民風險及防災意識與管理能力。面對氣候變遷及極端天氣挑戰，亦結合農業保險、綠能保險等商品，及防災服務等措施，協助民眾與產業降低災害衝擊。富邦產險重新定位保險業角色，由傳統事後損失補償進一步延伸至前端風險管理與系統性支持，逐步建立結合風險預防、風險移轉及風險包容的整體解決方案，攜手各界共同邁向永續共好的城市未來。

●富邦投信推動全民識詐教育 提升金融素養與風險防護力

富邦投信首次參與「TSAA台灣永續行動獎」即傳捷報，榮獲「SDG 04優質教育（全民識詐教育行動）－銀級」，展現公司將金融專業結合普惠金融、落實企業永續責任的成果。

面對詐騙手法持續翻新，富邦投信將防詐教育從單向知識宣導，進一步轉化為培養民眾風險辨識與自主判斷能力。2025年於全台辦理2,018場金融知識與防詐宣導活動，累計觸及41,310人次，其中220場深入非都會及鄉鎮地區，積極縮減城鄉金融知識落差；同時針對視障者等族群設計口語化教材、互動教學及輔具應用，提升金融教育可近性。富邦投信表示，未來將持續深化偏鄉及多元族群金融教育，並透過標準化教材、情境案例及制度化推廣機制，擴大防詐教育影響力，提升全民金融素養與風險防護能力。