康和證券落實宣導公平待客反詐騙

為推動落實公平待客與反詐騙，康和證券參加由財團法人開拓環境保護基金會主辦第三屆「企業永續ESG校園徵影」活動，主題是「公平待客--落實反詐騙、友善高齡、身心障礙者需求，提供友善金融環境」，希望讓同學們了解證券業如何提供高齡者及身心障礙者等弱勢族群之友善金融服務，同時提高年輕人阻詐、識詐、避免財損之反詐騙之警覺心，並可透過短影音創作競賽，傳達落實公平待客與反詐騙做法，發揮阻絕金融詐騙影片的關鍵影響力。

第三屆-我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》日前舉辦頒獎典禮，並公布得獎名單，選擇康和證券反詐騙為主題拍攝影片，共有四支影片分別榮獲一座優質獎與三座佳作獎；龍華科技大學《百發百中》榮獲優質獎，影片中點出詐騙就是利用投資人「一開始不會讓你輸，讓你一直以為都在贏」的甜蜜陷阱，然後慢慢掉入假投資群組詐騙套路，最後錢被騙光，該群組也同時被封鎖。

南臺科技大學《就差一張票》以假群組在賣演唱會的票為主題獲佳作獎，誘使匯錢搶演唱會門票，之後被封鎖始知門票為假、詐騙為真。台灣藝術大學《人生大富翁》以大家熟知的大富翁遊戲為開場，強調詐騙世界中玩家其實都是虛設，結果只有自己是被騙的棋子。《羊娃娃騙局》以網路送泥巴羊娃娃贈品為由，先匯小額運費，再告知帳戶被凍結，之後再用解鎖銀行帳戶須付驗證費的詐騙套路，一步步掉入詐騙設局。

根據內政部警政署165打詐儀表板統計，今（2026）年7月「假投資」詐騙與「假交友（投資詐財）」詐騙全台總計受理案件1,720件，財損金額近18億元。詐騙手法都是先騙個資再來騙投資，加入假群組、假平台，進行假交易、假投資，也就是真入金無法出金，所以只要誆稱「報獲利就是謊言、交現金就是詐騙」，在現場宣導請同學千萬不要上當受騙。

為落實公平待客，康和證券另提供越南語、簡體中文等開戶說明書，服務在台灣的新住民如何開立證券交易帳戶，並宣導正確投資理財觀念，協助了解台灣證券市場特性、注意投資風險與如何防範金融投資詐騙等，落實公平待客之友善服務原則，營造友善的金融環境，提供新住民享有公平、合理、便利的金融服務。

同時康和證券在各分公司備有愛心鈴、老花眼鏡、放大鏡、輪椅等提供給需要者隨時可以使用，同時每季按季主動執行「善意關懷客戶訪談作業」，提高服務品質，並特別加強「當沖關懷提問」、「複委託關懷提問」等關懷措施，落實高齡族群金融消費者保護。