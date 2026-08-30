快訊

海霸王雞湯驚見「拜拜插過香的雞」！顧客怒來當「好兄弟」吃普渡雞

北捷開筆電遭疑是共碟 男錯愕：「2戰區光合系統」是理財課代號

「最幸福的地方」傳火災！東京迪士尼餐廳起火 疑行動電源自燃

聽新聞
0:00 / 0:00

康和證券落實宣導公平待客反詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券策略經營部協理陳銘尉(右一)頒獎給佳作獎：南臺科技大學《就差一張票》。圖／康和證券提供
康和證券策略經營部協理陳銘尉(右一)頒獎給佳作獎：南臺科技大學《就差一張票》。圖／康和證券提供

為推動落實公平待客與反詐騙康和證券參加由財團法人開拓環境保護基金會主辦第三屆「企業永續ESG校園徵影」活動，主題是「公平待客--落實反詐騙、友善高齡、身心障礙者需求，提供友善金融環境」，希望讓同學們了解證券業如何提供高齡者及身心障礙者等弱勢族群之友善金融服務，同時提高年輕人阻詐、識詐、避免財損之反詐騙之警覺心，並可透過短影音創作競賽，傳達落實公平待客與反詐騙做法，發揮阻絕金融詐騙影片的關鍵影響力。

第三屆-我年輕、我環保《企業永續ESG校園徵影》日前舉辦頒獎典禮，並公布得獎名單，選擇康和證券反詐騙為主題拍攝影片，共有四支影片分別榮獲一座優質獎與三座佳作獎；龍華科技大學《百發百中》榮獲優質獎，影片中點出詐騙就是利用投資人「一開始不會讓你輸，讓你一直以為都在贏」的甜蜜陷阱，然後慢慢掉入假投資群組詐騙套路，最後錢被騙光，該群組也同時被封鎖。

南臺科技大學《就差一張票》以假群組在賣演唱會的票為主題獲佳作獎，誘使匯錢搶演唱會門票，之後被封鎖始知門票為假、詐騙為真。台灣藝術大學《人生大富翁》以大家熟知的大富翁遊戲為開場，強調詐騙世界中玩家其實都是虛設，結果只有自己是被騙的棋子。《羊娃娃騙局》以網路送泥巴羊娃娃贈品為由，先匯小額運費，再告知帳戶被凍結，之後再用解鎖銀行帳戶須付驗證費的詐騙套路，一步步掉入詐騙設局。

根據內政部警政署165打詐儀表板統計，今（2026）年7月「假投資」詐騙與「假交友（投資詐財）」詐騙全台總計受理案件1,720件，財損金額近18億元。詐騙手法都是先騙個資再來騙投資，加入假群組、假平台，進行假交易、假投資，也就是真入金無法出金，所以只要誆稱「報獲利就是謊言、交現金就是詐騙」，在現場宣導請同學千萬不要上當受騙。

為落實公平待客，康和證券另提供越南語、簡體中文等開戶說明書，服務在台灣的新住民如何開立證券交易帳戶，並宣導正確投資理財觀念，協助了解台灣證券市場特性、注意投資風險與如何防範金融投資詐騙等，落實公平待客之友善服務原則，營造友善的金融環境，提供新住民享有公平、合理、便利的金融服務。

同時康和證券在各分公司備有愛心鈴、老花眼鏡、放大鏡、輪椅等提供給需要者隨時可以使用，同時每季按季主動執行「善意關懷客戶訪談作業」，提高服務品質，並特別加強「當沖關懷提問」、「複委託關懷提問」等關懷措施，落實高齡族群金融消費者保護。

詐騙 永續 康和證券

延伸閱讀

遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

2026失智論壇／失智後存一輩子的錢該怎麼辦？ 律師揭高齡財務4大風險

台灣詐騙猖狂！45%受害者「不只受騙一次」 2平台超過4成有詐

點亮永續航道！富邦金控以四大策略領航轉型　綠色金融實績突破2.7兆元

相關新聞

富邦金控五家子公司實踐金融大回饋 獲TSAA台灣永續行動獎七項大獎

富邦金控與旗下子公司長期發揮金融本業影響力，積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），並呼應金管會「金融大回饋」精神，富邦人壽、富邦證券、台北富邦銀行、富邦產險及富邦投信於第六屆「TSAA台灣永續行動獎」榮獲三項金級、兩項銀級與兩項銅級，共七項大獎肯定，獲獎成果涵蓋高齡關懷、保險教育、校園防詐、永續城鄉及全民金融教育等多元面向，展現富邦以金融專業回應社會需求，深化永續行動與共融價值的成果。

小孩身價超越新鮮人年薪！永豐金證券未成年股東平均庫存衝破77萬

小孩身價驚人！永豐金證券今年八月最新數據揭密，旗下「小孩股東」平均股票庫存餘額已一舉衝破77萬元大關。以社會新鮮人平均月薪約4.5萬元來換算，戶均77萬元的庫存，大約相當於上班族約一年半的總薪資，展現出新世代家長長年幫孩子積累的穩健實力。

幣託BitoPro台灣使用度與信任度居冠 布局企業級服務

台灣虛擬資產業者幣託集團BitoGroup獲市場與國際肯定。根據CRIF最新發布的「台灣民眾虛擬資產產業未來發展及監管機制調查」，集團旗下幣託交易所 BitoPro 躍居本土最常使用、最受信任平台；此外，「點數換幣」更入選全球區塊鏈商業理事會（GBBC）「2026年全球101個真實世界區塊鏈應用案例手冊」，列為全球第50號案例。

匯市最前線／台幣有望挑戰31.4元

8月以來外資買盤回流，新台幣上周五（28日）終場以31.628元作收，升值8分，周線連五紅，逾二個月新高。

壽險搶客 推保單借款優惠

隨著民眾面臨報稅、家庭支出、教育及生活資金等多元財務需求，保單借款成為不少保戶短期周轉的重要管道。近期宏泰人壽、臺銀人壽相繼推出保單借款優惠利率專案，希望協助保戶在維持保險保障的同時，降低資金調度成本，提升財務運用彈性。

保單效力、還款能力 要注意

當保戶有短期資金需求時，除了向銀行申請信用貸款外，保單借款也是不少民眾運用保單價值準備金取得資金的重要方式。由於具有免保證人、免手續費、快速撥款及隨借隨還等優勢，不僅申辦便利，也能兼顧原有保險保障，因此成為不少保戶資金調度的選擇。不過，保險業者提醒，保單借款仍應審慎使用，並隨時留意借款利息及保單效力，以保障自身權益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。