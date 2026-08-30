快訊

雨下太多了？彰化八卦山大佛才修復3年多 民眾反映漆色斑駁

幣圈大佬孫宇晨提告景甜…前女友出面了！幫手洗內褲「7年後被拋棄」

北捷男筆電螢幕見「2戰區光合系統」...林楚茵：中國情蒐平台 國安應查明

聽新聞
0:00 / 0:00

遠雄人壽榮獲2026台灣永續行動獎 深化體育公益共創永續價值

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

遠雄人壽將保險本業的「守護」核心化為實際行動，以「運動推手永續行動」榮獲2026台灣永續行動獎肯定。遠雄人壽透過跨球種、跨地域、跨媒體及跨客群的深度布局，長期深耕基層運動員培訓，更首創「得分轉保障」機制，將賽事熱度轉化為弱勢家庭的微型保險，為社會大眾與弱勢族群築起堅實的社會安全網。

遠雄人壽深信體育支持需要長期陪伴，在學生運動員培育上，連續六年支持大專UBA世新大學女子籃球隊，設立「雄才遠略運動績優獎助學金」，協助球員兼顧訓練與職涯發展；在基層推廣方面，連續三年投入基隆市基層籃球賽事，贊助舉辦108場社區比賽，讓運動資源向下扎根。

為落實運動平權與多元共融，贊助「出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」，力挺身障球隊站上球場圓夢；並主動發起「公益看棒球」行動，攜手華山基金會、台灣新住民家庭成長協會、小腦萎縮症病友協會等逾20個社福機構，帶領弱勢家庭走進臺北大巨蛋共享國際級賽事。

結合運動與普惠金融也是本計畫的重要實踐，遠雄人壽攜手新北市政府與新北國王職業籃球隊，將主場賽事每一次得分全數轉化為弱勢家庭微型保險。截至2025年，已協助超過 1,000位新北市弱勢家庭成員取得基本防護，累計承保金額達5,400萬元，讓球迷為賽事吶喊的同時，也具體化為實質支持。

遠雄人壽以不干擾賽事節奏的陪伴模式，將公益理念自然融入體育現場，進一步深化品牌共鳴與溝通效益。遠雄人壽表示，體育推廣是企業實踐社會責任的長期承諾，未來，遠雄人壽將持續結合保險本業資源，攜手更多夥伴擴大體育支持與公益行動，落實全民共融的永續價值，讓社會每一個角落都能獲得安穩的守護。

遠雄人壽 永續 體育 公益

延伸閱讀

清大發起運動產業永續聯盟 建治理平台、首創人才證照拚ESG

健康照護接軌永續 中山醫大「APSAA亞太永續行動獎」摘金

推健康平權 長庚大學「獵人足跡」計畫獲台灣永續行動獎銀獎

借鏡國際經驗深化友善設施實踐 運動部舉辦運動設施規劃設計研習會

相關新聞

幣託BitoPro台灣使用度與信任度居冠 布局企業級服務

台灣虛擬資產業者幣託集團BitoGroup獲市場與國際肯定。根據CRIF最新發布的「台灣民眾虛擬資產產業未來發展及監管機制調查」，集團旗下幣託交易所 BitoPro 躍居本土最常使用、最受信任平台；此外，「點數換幣」更入選全球區塊鏈商業理事會（GBBC）「2026年全球101個真實世界區塊鏈應用案例手冊」，列為全球第50號案例。

小孩身價超越新鮮人年薪！永豐金證券未成年股東平均庫存衝破77萬

小孩身價驚人！永豐金證券今年八月最新數據揭密，旗下「小孩股東」平均股票庫存餘額已一舉衝破77萬元大關。以社會新鮮人平均月薪約4.5萬元來換算，戶均77萬元的庫存，大約相當於上班族約一年半的總薪資，展現出新世代家長長年幫孩子積累的穩健實力。

匯市最前線／台幣有望挑戰31.4元

8月以來外資買盤回流，新台幣上周五（28日）終場以31.628元作收，升值8分，周線連五紅，逾二個月新高。

壽險搶客 推保單借款優惠

隨著民眾面臨報稅、家庭支出、教育及生活資金等多元財務需求，保單借款成為不少保戶短期周轉的重要管道。近期宏泰人壽、臺銀人壽相繼推出保單借款優惠利率專案，希望協助保戶在維持保險保障的同時，降低資金調度成本，提升財務運用彈性。

保單效力、還款能力 要注意

當保戶有短期資金需求時，除了向銀行申請信用貸款外，保單借款也是不少民眾運用保單價值準備金取得資金的重要方式。由於具有免保證人、免手續費、快速撥款及隨借隨還等優勢，不僅申辦便利，也能兼顧原有保險保障，因此成為不少保戶資金調度的選擇。不過，保險業者提醒，保單借款仍應審慎使用，並隨時留意借款利息及保單效力，以保障自身權益。

保險小百科／類全委保單 須自負風險

投資型保險商品是結合保險及投資的商品，投資相關風險是由保戶自行承擔、不保證獲利，金管會提醒，坊間所稱「類全委保單」是指由保險公司委託專業機構代為運用與管理保戶資金的投資型保險商品，這類商品的投資標的雖由專業機構代為操作，但相關風險仍由保戶自行承擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。