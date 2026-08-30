遠雄人壽榮獲2026台灣永續行動獎 深化體育公益共創永續價值

遠雄人壽將保險本業的「守護」核心化為實際行動，以「運動推手永續行動」榮獲2026台灣永續行動獎肯定。遠雄人壽透過跨球種、跨地域、跨媒體及跨客群的深度布局，長期深耕基層運動員培訓，更首創「得分轉保障」機制，將賽事熱度轉化為弱勢家庭的微型保險，為社會大眾與弱勢族群築起堅實的社會安全網。

遠雄人壽深信體育支持需要長期陪伴，在學生運動員培育上，連續六年支持大專UBA世新大學女子籃球隊，設立「雄才遠略運動績優獎助學金」，協助球員兼顧訓練與職涯發展；在基層推廣方面，連續三年投入基隆市基層籃球賽事，贊助舉辦108場社區比賽，讓運動資源向下扎根。

為落實運動平權與多元共融，贊助「出口盃身心障礙暨多元族群棒球賽」，力挺身障球隊站上球場圓夢；並主動發起「公益看棒球」行動，攜手華山基金會、台灣新住民家庭成長協會、小腦萎縮症病友協會等逾20個社福機構，帶領弱勢家庭走進臺北大巨蛋共享國際級賽事。

結合運動與普惠金融也是本計畫的重要實踐，遠雄人壽攜手新北市政府與新北國王職業籃球隊，將主場賽事每一次得分全數轉化為弱勢家庭微型保險。截至2025年，已協助超過 1,000位新北市弱勢家庭成員取得基本防護，累計承保金額達5,400萬元，讓球迷為賽事吶喊的同時，也具體化為實質支持。

遠雄人壽以不干擾賽事節奏的陪伴模式，將公益理念自然融入體育現場，進一步深化品牌共鳴與溝通效益。遠雄人壽表示，體育推廣是企業實踐社會責任的長期承諾，未來，遠雄人壽將持續結合保險本業資源，攜手更多夥伴擴大體育支持與公益行動，落實全民共融的永續價值，讓社會每一個角落都能獲得安穩的守護。