迎接開學季！富邦信用卡繳學費免手續費 提供最高30期彈性分期方案

暑假接近尾聲，開學季即將到來，對許多家庭而言，除了添購書籍、制服及開學用品外，學雜費更是一筆不小的支出。台北富邦銀行觀察，今年1至7月透過富邦信用卡繳納學雜費已近23萬筆，總金額達新台幣28億元，平均每戶繳費金額約1.6萬元，顯示信用卡已成為家長處理學費支出的重要工具。為協助家庭彈性規劃開學金流，北富銀推出學費繳納優惠，持富邦信用卡至指定平台繳納學雜費不限金額免手續費，並提供最長30期分期服務，降低一次性支出壓力。

北富銀表示，今年前7月全行信用卡學雜費分期繳費平均每筆金額達2.3萬元，約為整體平均繳費金額1.2萬元的近2倍，反映在較高額學費繳納情境下，卡友更傾向透過分期方式分散支出壓力，兼顧子女教育需求與資金運用規劃。

近年教育支出已不再侷限於學費本身，許多家庭還需同時負擔住宿、交通、才藝課程及數位學習設備等費用。北富銀建議家長善用信用卡繳納學雜費，不僅能免去臨櫃或轉帳繳費的不便，也有助於集中管理家庭支出紀錄；同時，開學前亦可先盤點新學期各項預計支出，建立教育預算表，優先處理必要性支出，避免短時間內大量支出對家庭現金流造成壓力，若遇大額學費或多名子女同時就學情況，可利用低利分期工具，為家庭開銷與緊急需求保留一定資金彈性。

即日起至12月31日止，持富邦信用卡於i繳費、學費通及臺北市政府智慧支付平台繳納學雜費，不限金額皆可享免手續費優惠；若有分期需求，則可選擇3至30期彈性分期方案，其中單筆分期6期可享分期年利率2.88%，12至30期更享前3期免息優惠，民眾可依需求選擇適合的繳費方式，從容迎接開學季。

北富銀長期關注民眾在人生各個階段的金融需求，未來將持續結合數位金融、支付服務及多元金融解決方案，陪伴客戶因應教育、家庭、旅遊及退休等不同人生階段的重要需求，打造更便利、更安心的金融生活體驗，成為國人最值得信賴的生活金融夥伴。