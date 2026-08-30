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宏泰人壽金融小學堂走入台東偏鄉 陪伴學童學習儲蓄與防詐

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
宏泰人壽經營企劃部協理張志安帶領團隊參與一粒麥子基金會藝術日活動。圖／宏泰人壽提供
宏泰人壽經營企劃部協理張志安帶領團隊參與一粒麥子基金會藝術日活動。圖／宏泰人壽提供

宏泰人壽長期贊助財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會的偏鄉學童課輔學習計畫，今年亦受邀參與暑期藝術日活動，為繪畫比賽得獎學童頒獎，並於活動中開設「金融小學堂」課程，透過簡單易懂的方式，帶領小朋友認識儲蓄與金融安全的重要性，從日常生活中建立正確的金錢觀念與防詐意識。

今年一粒麥子藝術日活動於台東縣大武鄉大竹村愛國蒲教會舉辦，由宏泰人壽經營企劃部協理張志安帶領團隊前往支持活動。張志安表示，這是自己首次參與藝術日活動，能夠親自到現場與小朋友互動，內心充滿期待與喜悅。從台北出發前往台東大武鄉，交通時間長達5個小時，然而看見小朋友熱情投入藝術創作，積極參與金融小學堂課程互動，天真活潑的模樣讓團隊忘卻一路上的舟車勞頓，現場氣氛熱絡愉快。

今年金融小學堂以「儲蓄」及「防詐」為主要內容，從小朋友熟悉的生活情境出發，分享如何妥善運用零用錢、養成儲蓄習慣，也提醒小朋友，面對網路、遊戲或日常生活中可能遇到的可疑訊息與金錢要求，應先停下來想一想，不隨意提供個人資料或交付金錢，遇到不確定的情況更要主動向家長、老師等值得信任的大人求助。

張志安表示，金融教育不只是認識保險或金融商品，更重要的是從日常生活培養正確的金錢觀念、判斷與自我保護的能力。教育是一項需要長期投入的工作，成果或許無法立即看見，但每一次課程、每一次陪伴與每一個觀念的傳遞，可能在未來的某個關鍵時刻發揮影響力。

宏泰人壽長期關注花東地區兒童的學習與成長，自2010年起贊助一粒麥子基金會「璞石閣兒童課業輔導學習計畫」，並支持微型保險及相關教育活動，期望藉由企業持續性的陪伴力量，為孩子提供更多安心學習與探索興趣的機會，讓不同成長環境的孩子拓展視野、建立自信。未來也將持續以實際行動深耕花東地區，落實偏鄉關懷，善盡企業社會責任。

宏泰人壽 儲蓄 台東 偏鄉 小學

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