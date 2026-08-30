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國銀富豪戶7月資產管理規模衝2.9兆 存款比率逾4年新低

中央社／ 台北30日電

金管會統計顯示，截至2026年7月底，23家國銀高資產客戶管理資產規模（AUM）增至新台幣2兆9391億元，月增1328億元；儘管台股7月下跌逾6%，但並未明顯影響富豪資產配置，7月存款比率40.3%更創下2022年5月以來新低。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年7月底，核准25家銀行獲准開辦高資產財管業務，統計23家已正式開辦。

金管會統計顯示，截至7月底高資產客戶數為2萬8612人，單月大增1746人，創單月增幅最大，AUM達到2兆9391億元，月增1328億元。客戶數與AUM都較去年同期增加，主因銀行開辦家數有所增加，業者在人才與產品設計方面日漸完備，推升業務動能。

至於富豪戶資產配置占比，金管會銀行局副局長張嘉魁表示，7月底存款比率下降至40.3%，基金小升至17%，債券增至14.8%，保險增至12.7%，境外結構型商品上升到8.4%。

存款比率從去年7月的47.4%，截至今年7月已下降到40.3%，張嘉魁表示，跟去年同期相比，僅存款下降，其他類型皆上升，主要因投資市場投資氣氛較好，帶動客戶增加高資產收益類型商品。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，截至7月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達2087人，累計交易金額約6274億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增46%與80%。

觀察證券商表現，前3名分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到今年7月底的交易金額分別為3072億元、1250億元與702億元，其餘7家證券商合計1250億元。近一年複委託買賣海外債為84億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者進駐高雄專區。

金管會統計指出，截至目前22家投信投顧業者申請高雄專區試辦業務，19家已核准，3家審查中。此外，合計13家證券商遞件申請高雄專區試辦業務，全數皆已核准。

金管會 國銀 富豪

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