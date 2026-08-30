凱基、台新新光金法說談展望 獲利前景、股利政策、壽險資本、股債配置受關注

台新新光金（2887）、凱基金（2883）本周將接力召開法人說明會，凱基金於8月31日率先登場，台新新光金則於9月1日接棒。兩家金控前七月獲利均繳出亮眼成績，雙創歷史同期新高。隨獲利大幅成長，市場除聚焦下半年獲利及投資展望外，明年股利政策、壽險資本及股債配置，也將成為此次法說會關注焦點。

凱基金前七月稅後純益305.2億元，年增187.3%，每股稅後純益（EPS）1.77元，不僅創歷史同期新高，獲利及EPS更雙雙超越去年全年表現。其中，凱基證券前七月稅後純益186.5億元、年增264%，續創同期新高；凱基銀行稅後純益49.5億元、年增22%，銀行、證券兩大事業體持續挹注金控獲利。

凱基人壽前七月稅後純益104億元，若加計FVOCI股票處分利益約445.6億元，合計對保留盈餘貢獻達549.6億元。隨台股震盪加劇，壽險後續股債配置及資本利得實現策略將受到法人關注；此外，凱基人壽近期再發行104.7億元次順位公司債，用以強化財務結構及充實自有資本，市場也將緊盯接軌新制後的資本適足情況。

台新新光金則於9月1日召開法說會，前七月稅後純益527.8億元、年增281%，EPS達2.04元，續創歷史新高。旗下台新銀行、新光銀行前七月獲利分別達149.1億元、60.7億元，年增29%、159%，均創歷年同期新高；新光人壽前七月稅後純益282.7億元，在合併後成為金控重要獲利引擎。市場關注經營團隊如何看待全年營運，以及亮眼獲利能否進一步反映在明年股利上。

而子公司新光人壽受惠合約服務邊際（CSM）穩定釋放、經常性投資收益及股利收入挹注，前七月新契約保費達871.9億元、年增35.6%。市場將聚焦新壽接軌IFRS 17及新一代清償能力制度後的財務、資本表現，以及下半年股債配置與避險策略。