保單效力、還款能力 要注意

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

當保戶有短期資金需求時，除了向銀行申請信用貸款外，保單借款也是不少民眾運用保單價值準備金取得資金的重要方式。由於具有免保證人、免手續費、快速撥款及隨借隨還等優勢，不僅申辦便利，也能兼顧原有保險保障，因此成為不少保戶資金調度的選擇。不過，保險業者提醒，保單借款仍應審慎使用，並隨時留意借款利息及保單效力，以保障自身權益。

宏泰人壽表示，保單借款可協助保戶在短期資金需求時快速取得資金，公司每年也會依不同保戶需求規劃專屬優惠方案，提供更符合需求的金融服務。不過，保單借款仍會產生利息，保戶應審慎評估自身還款能力，切勿以保單借款再購買保險。

宏泰人壽提醒，若借款本息累積超過保單價值準備金，依保單條款約定，可能導致保單效力停止；此外，如優惠專案期間內自行清償借款，或經保單相關給付代償借款本息等情形，也將依各專案規定終止優惠資格，恢復公告借款利率計息。

臺銀人壽也表示，雖然保險單借款只需準時繳交借款利息，本金不限制歸還時間，但如果本金未償還，致累計的未償還保險單借款本息超過保單價值準備金時，保險契約會失效，因此在借款期間，仍應隨時留意繳息狀況及保單效力，以確保權益。

臺銀人壽指出，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款具有手續簡便、快速撥款及隨借隨還等特色，保戶可依自身需求善加運用。

宏泰人壽 保險 保單

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