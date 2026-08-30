壽險搶客 推保單借款優惠

隨著民眾面臨報稅、家庭支出、教育及生活資金等多元財務需求，保單借款成為不少保戶短期周轉的重要管道。近期宏泰人壽、臺銀人壽相繼推出保單借款優惠利率專案，希望協助保戶在維持保險保障的同時，降低資金調度成本，提升財務運用彈性。

宏泰人壽持續提供多元保戶服務，推出「115年度吉馬年貸借款專案」及「115年度發發年貸借款優惠專案」兩項保單借款優惠利率方案，活動期間自即日起至12月31日止，依保戶不同的保單借款狀況提供適用方案，協助保戶在兼顧保障的同時，也能更靈活運用資金，因應生活或家庭的資金安排。

宏泰人壽表示，「吉馬年貸借款專案」適用於要保人名下保單無未清償借款及無自動墊繳保費未清償者，且符合保單借款公告利率為機動利率等相關資格。活動期間內，新台幣保單單筆借款達30萬元以上，或美元保單借款達1萬美元以上，即可依借款金額級距享有公告借款利率最高調降0.75個百分點的優惠，並自成功撥款日起享有最長一年的優惠利率。若活動期間內符合資格再增借，則可依專案規定重新核定優惠條件。

另一項「發發年貸借款優惠專案」，則是針對保險單仍有借款或自動墊繳保費未清償，且符合專案資格的保戶所規劃。保戶於活動期間完成借款並成功撥款後，不僅新增借款金額，包含原有未清償借款餘額，皆可享有相當於公告保單借款利率88折的優惠利率，最長優惠期間為一年，讓符合資格的保戶可降低借款成本，提升資金調度的彈性。

宏泰人壽表示，保單借款是保戶運用保單價值準備金取得資金的一種方式，可在有短期資金需求時獲得即時協助，因此公司每年依不同保戶需求規劃專屬優惠方案，在兼顧資金運用與保單保障的情況下，提供更貼近保戶需求的金融服務。

臺銀人壽繼年初提供經濟弱勢保戶保險單借款優惠利率專案，為提供保戶資金周轉，即日起至9月30日止推出「保險單借款優惠利率」專案，符合專案條件之新台幣保單（投資型保單、外幣保單及墊繳保險費之保單不適用）新增借款金額可享2.5%的優惠利率，利率優惠期間為核貸日起至2029年9月30日止。

臺銀人壽說明，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，保險單借款享有免保證人、免手續費、手續簡便、快速撥款、亦可隨借隨還等多項優點，滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。保戶可透過業務員送件、自行郵寄、臺銀人壽會員專區線上借款服務或親臨臺銀人壽各服務櫃台，即可輕鬆完成保險單借款申請。