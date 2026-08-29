華許放鷹金價跳水！國銀：這些買家才是堅實買盤 短線拉回可這樣做

美國聯準會主席華許28日晚間於傑克森洞全球央行年會強硬表態對抗通膨，市場強烈感受鷹派訊號與升息預期，金價立即跳水，28日暴跌135美元至4,453美元。一連貫破4,580及4,500美元支撐區。整周下跌149美元約3.2%。

國銀指出，當多數聯準會官員認為若通膨無法降溫，對升息採取開放態度，金價將回檔測試。近期金價受到美國財政部擴大長債回購消息明顯激勵，上周才突破近期整理區間，上漲超過220美元，金價走高也可能吸引獲利了結賣盤。

不過，從長期來看，國泰世華分析，全球央行持續推動外匯存底多元化才更是支撐金價的更重要力量。在美元信用與美國債務持續承壓的背景下，各國央行增持黃金已成為結構性趨勢，這為金價提供了堅實的底層買盤。綜合來看，短期美債回購消息帶來的上漲雖具情緒與技術面支撐，但真正支持金價中長期多頭格局的仍是央行外匯存底配置的結構性轉變。若短線出現過熱拉回，可隨拉回布建。