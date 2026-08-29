玉山學童金融素養扎根計畫 跨域共創培育學童關鍵能力

為落實普惠金融與教育永續理念，玉山金控（2884）、玉山文教基金會攜手親子天下教育創新中心，連續兩年推動「玉山學童金融素養扎根計畫」，於8月25日舉辦師資暨志工培訓活動，共35位國小教師及66位玉山志工參與，透過課程解析、試教演練及闖關活動體驗，為新學年度入校教學做好準備，期望將正確金融觀念帶進校園，陪伴學童建立良好的金融素養。

「玉山學童金融素養扎根計畫」從教師需求研究出發，結合專業顧問與玉山銀行既有的核心教材，共創出能依學生特質、融入教學現場、且能彈性運用的模組化課程與教具並編製「理財小達人」與「人生的投資理財課」兩種主題、涵蓋長短版共四套課程，同時新增課綱對照，方便老師進行跨域運用。種子教師與玉山志工協力於校園裡完成167堂課程、觸及近2,600位學童，為孩子建立正確金錢觀念與風險意識，也獲得學校師生的高度肯定。

2026年計畫從「領航」升級為「扎根」，希望讓金融教育更深入孩子的日常生活，包含持續優化教材內容，融入金融素養於各學科中；另外更導入具高度互動性的闖關遊戲式學習設計，發展出消費、收支、防詐、存款與投資等模組關卡，將金融知識轉化為生活情境體驗，引導學生在遊戲與挑戰中思考儲蓄規劃、投資風險與防詐觀念，提升學習參與感與實際應用能力。