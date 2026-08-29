公股金控女力崛起 女性主管占比逾半數

職場女力嶄露頭角，根據上市公股金控公布去年度永續報告書揭露，女性主管占比多呈現年增，且兆豐金、合庫金、華南金等3家均超過半數，其中以合庫金占比58.17%最高，且較前一年度略增。

合庫金去年女性占管理階層比率為58.17%，占全體員工比率達59.49%，均較前一年度略增。合庫金表示，為避免整體薪酬水準落差過大，每年計算男女薪酬平均數及中位數，落實性別平等、同工同酬，根據統計，去年男女薪資平均數約略相當，且兩性獎金差異比率逐步縮減。

兆豐金去年女性主管職共1574人、占比55.2%，較前一年度增加1.3個百分點，全體女性員工人數共5869人、占比59.6%。兆豐金表示，長期關注「兩性平權」議題，以實際行動支持性別平等並賦予婦女權力，近4年「單一性別員工維持40% 至60%」目標達成率皆為100%。

華南金去年女性管理層占比52.23%，整體女性員工占比60.8%，亦較前一年度略增。華南金表示，重視兩性平等工作權，提供全體員工公平合理的待遇、多元就業與職涯發展機會，以呼應聯合國永續發展目標的性別平等。

第一金去年女性主管占49.06%，較前一年度略減，全體女性員工人數共6157人，占全體員工比例約59.7%。第一金說明，集團女性員工人數較多，且女性擔任具收入成長功能管理職位者占47.9%，具有科學、科技、工程與數學（STEM）等職能要求的相關職務女性員工占比42.7%。

此外，為增進女性培力與發展，提升女性領導力，財政部推動公股事業機構高階人才培訓，去年培訓女性20人、男性20人，促進公股事業機構決策參與及性平衡平性，並擴大不同性別者的參與管道，突破參與上的性別區隔，達成決策的平等。