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台幣強升 將挺進31.5元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。聯合報系資料照

外資昨（28）日再加碼買超台股415億元，資金同步匯入，新台幣匯價終場以31.628元兌1美元作收，升值8分，成交量23.145億美元，周線「連五紅」，且創逾兩個月新高。匯銀主管表示，若外資匯入動能延續，加上美元偏弱，新台幣下周有機會升破31.5元，進一步挑戰31.4元。

以昨日盤勢來看，新台幣兌美元盤中接連突破31.7元、31.6元兩大心理關卡，升值力道相當強勁。從周線表現來看，新台幣本周升值2.2角，升幅約0.7%；8月以來累計升值6.64角，升幅達2.1%，顯示外資資金回流及出口商拋匯需求，成為近期新台幣主要升值動能。

匯銀主管分析，除外資匯入外，月底出口商有季節性結匯需求，昨天早盤拋匯力道明顯，新台幣開盤後快速升值，並一度突破31.6元，成交量同步放大至11億美元以上；不過，當新台幣升至31.6元附近後，市場多空力量開始拉鋸。匯銀主管指出，進口商在升破31.6元開始進場承接美元，使台幣升勢受到抑制。

台幣 匯價 匯銀

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