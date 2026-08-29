台幣強升 將挺進31.5元

針對近期趙姬投資、寄居蟹管顧公司多次發行公司債引發爭議，經濟部廿八日出手釐清非公開發行公司私募公司債的卅五人限制，明定同一家公司不論分幾次發行，只要公司債尚未到期，各次私募的應募人數就要合併計算，總人數不得超過卅五人；同一名投資人若參與同一家公司的不同次私募，則只算一人。

2026-08-29 00:00