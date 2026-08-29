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銀行7月忙調錢 淨拆出衝高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

7月銀行間短期資金調度明顯活絡，銀行體系「淨拆出」資金高達4,039億元，創歷史次高。值得注意的是，當月正逢現金股利集中發放，銀行體系「超額準備金」逆勢增加，7月底已達649億元，月增248億元，增幅達61.8%。

中央銀行昨（28）日公布7月銀行流動準備統計，7月底實際流動準備資產為12兆8,348億元，較6月底減少1,561億元。不過，7月銀行間短期資金調度明顯活絡，與超額準備金逆勢增加，是兩大亮點。

「淨拆出」，是指金融機構在同業拆款市場借給其他金融機構的資金，高於自身向同業借入的金額；淨拆出餘額升高，反映金融機構間短期資金重新配置需求增加。

今年7月，外資大幅賣超台股並將資金匯出，理論上可能帶來銀行體系資金收縮壓力，但實際數據卻呈現超額準備增加。金融人士分析，外資動向只是影響因素之一，7月恰逢現金股利集中發放，資金在不同銀行、企業及投資人間重新分配，造成銀行體系內部資金水位不均，反而使部分銀行提高流動性緩衝，預留較多超額準備。

銀行業者也說，現金股利集中發放期間，部分銀行可能面臨大額資金對外支付，但另一些銀行則可能收到大量股利資金，由於資金最終流向難以事先精準掌握，銀行在準備金管理上會採取較保守策略，先保留較充裕的流動性，以因應短期資金需求。

銀行 中央銀行 銀行業

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