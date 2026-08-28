AI類股波動加劇 多重資產基金成投信新戰場

AI浪潮推升全球市場成長動能，科技股評價偏高，加上地緣政治、利率與政策變數增加，市場波動明顯放大，也讓多重資產基金成為投信業者近期布局的新戰場。第一金投信預計9月募集「第一金全球動態入息多重資產基金」，透過股票、債券及REITs等另類資產多元配置，因應市場快速輪動。

第一金投信董事長尤昭文表示，近年共同基金市場除了ETF受到投資人關注，海外基金中以多重資產基金成長最為明顯，規模快速增加，反映投資人在市場高檔、波動升高之際，對資產配置的需求提高。

今年上半年科技股強勢，帶動全球主要指數屢創新高，但7月半導體類股出現修正。根據美銀8月調查，超過5成受訪投資人仍將「作多半導體」視為全球最擁擠交易之一，AI投資是否過熱的疑慮仍在。

第一金全球動態入息多重資產基金經理人蔡東穎表示，AI產業投資金額龐大，市場開始關注泡沫化風險，加上獲利了結、科技股去槓桿及評價修正，科技類股價格波動可能進一步放大。在此環境下，透過多元資產配置降低單一投資主題風險，有助提升投資組合抗震盪能力。

蔡東穎指出，多重資產策略並非預測單一市場短期漲跌，而是依據景氣循環、利率、市場評價及資金流向，動態調整股票、債券及另類資產配置。

第一金全球動態入息多重資產基金採用DNA+投資策略，結合動態調整(Dynamic)、逆向思維(Non conformist)、主動攻防(Active)等三面向，進行跨資產評價，此外，更加入海外投資顧問M&G Investments管理經驗，運用該團隊發展超過30年的「事件(Episode)」投資策略，精準衡量資產價格與基本面價值的偏離程度，在市場恐慌時危機入市，市場過熱時逢高調節，掌握超額報酬投資機會。