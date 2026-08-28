金融界「奧斯卡」菁業獎複審名單揭曉 71家金融機構競逐金融創新

堪稱金融界「奧斯卡」的台灣傑出金融業務菁業獎，歷來是金融業展現創新實力與卓越成果的重要舞台。第十三屆菁業獎自今年4月啟動選拔以來，共吸引71家金融機構參與機構獎競逐，提交158件參選案件，展現金融機構持續創新、追求卓越的積極動能。

台灣傑出金融業務菁業獎由台灣金融研訓院主辦，每兩年舉辦一次，歷屆均由金融監督管理委員會及農業部擔任指導單位，並獲銀行公會、財金資訊公司、金融聯合徵信中心及聯合信用卡處理中心等周邊單位共同支持。透過嚴謹、公正的評選機制，發掘金融業具代表性的創新成果與優良典範。

經過近一個月的初審評選，共有48家金融機構提出的91件優秀案件脫穎而出，順利晉級複審，名單已公告於台灣金融研訓院官方網站。複審作業將於9月9日正式展開，各晉級機構將進一步呈現參選案件的創新特色、執行成果及實際成效，角逐決審入圍資格。

主辦單位表示，本屆參選案件類型多元、創新亮點鮮明，充分展現金融業因應市場變化、科技發展及社會需求所提出的創新作法與實務成果。因應詐騙手法日益翻新，本屆亦將「防制詐騙成效」納入部分機構獎的評審項目與參考因素，藉由菁業獎評選呈現金融機構在風險辨識、預警攔阻及跨域協作等面向的具體作為與成果，彰顯金融業守護民眾資產安全所付出的努力。

台灣金融研訓院預定於10月上旬公布入圍決審名單，11月2日揭曉最終得獎名單，並於12月中下旬舉行頒獎典禮。隨著複審作業正式展開，各項優秀金融創新成果將同場競逐，最終哪些案件能夠脫穎而出、獲得殊榮，備受金融業界期待。