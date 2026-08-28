趙姬、寄居蟹公司債爆雷 35人上限究竟哪裡來？律師揭制度漏洞

知名包租代管業者兆基集團旗下的趙姬投資與寄居蟹管顧，日前爆發大規模公司債兌付危機與挪用資金醜聞，受害者眾，非公開發行公司發行公司債是否存在監管不力問題，持續受到質疑。經濟部不等速度較緩慢的修法，先以解釋令方式釐清非公發公司發行公司債的限制，獲得專業律師支持，但同時指出管理漏洞。

律師指出，此次透過「35人」解釋令來阻止未來類似事件的發生，已是經濟部目前能採取最大且最快的措施之一，將總人數限制在35人，可立即壓低參與人數，超過35人的情況也再被默認接受，就即時性措施而言，方向值得肯定。

公司法第248條第3項規定的非公發公司公司債私募人數不得超過35人，其實最值得檢討。為何是35人？這是比照證交法第43-6條對公開發行公司有價證券私募的限制，除金融業或主管機關核准者外，應募人數不得超過35人。

律師指出，現行公司法雖有35人的概念，但卻不像證券交易法一樣對參與者資格設定限制，一般自然人可能成為應募人，但他們的風險意識及承擔能力相對不足，受騙的風險偏高，因此政府有必要制定配套措施及風險管理機制。同時，非公開發行公司財務狀況較不透明，且未受到其他相同程度的監理，管理上應該更加審慎與細緻。