AI助攻投資 國壽上半年台股投報率39%、國泰世華銀放款年增14%

受惠於全球經濟成長強勁與AI浪潮帶動資本市場熱絡，國泰人壽今年截至6月底，台股含FVOCI的投資報酬率高達39%、國外股票12.6%，截至8月27日仍有高達2,200億元以上；國泰世華銀行則受惠於企業與個人資金需求旺盛，放款年成長14%。展望未來，國泰金控（2882）總經理李長庚認為，台灣半導體與AI產業預期還有好幾年的好光景，樂觀看待長期資本市場前景。

李長庚指出，從近期美台科技廠財報來看，獲利與實質投資需求強勁，在美國主導的AI生態系中，台灣為最大受惠市場之一；扣除地緣政治變數，從產業結構來看，台灣半導體與AI產業預期還有好幾年的好光景，對資本市場與經濟長線維持樂觀看待。

在股市強勁帶動下，國泰人壽投資績效與資產品質表現優異。從資產配置與投報率來看，國壽今年截至6月底，總投資金額達8兆173億元，其中國外債券配置59.3%，與國內債券合計約69%，國內股票8.3%、國外股票5.5%，金額分別為6,690億元和4,430億元，股票投報率分別達39%和12.6%，台股成為挹注獲利與保留盈餘的主力。

國泰人壽總經理林昭廷指出，國壽6月底國內外股票合計未實現利益約2,700億元，7月雖隨市場回檔，但截至8月27日為止，國內外股票未實現利益已快速回升至2,200多億元以上，整體資本部位依然充沛。截至7月底，國壽的現金股利收入亦高達127億元。

在經常性收益率與利差方面，林昭廷表示，因利率處於高檔，今年上半年避險前經常性收益率3.47%，預期全年度將超越3.5%；全年度避險成本約在1.2%上下，以國外投資避險比率約七成推估，避險後經常性收益率約落在2.7%水準；堪稱「未來獲利水庫」的CSM上半年已釋出174億元，年化釋出率6%，累計CSM餘額成長6.9%至5,470億元，預估今年全年CSM餘額成長率將確定超過10%的年度目標。

銀行端同樣受惠於景氣回溫與資本市場熱度。國泰世華銀行副總經理傅伯昇指出，銀行放款動能強勁主要來自台灣總體經濟好轉帶動各產業與海外分行資金需求。此外，受惠資本市場熱絡，上半年財管中的共同基金與證券商品手收大幅年增60%至74%，預期市場熱度延續至年底，全年整體手續費收入維持樂觀的「雙位數增長」。

傅伯昇也說，近期各廠商因資本支出使資金需求升溫，在資金緊俏的環境下，銀行整體放款利率相對具有彈性，短期內高檔利率情況預計將維持一段時間，銀行在授信時會嚴格檢視廠商信用風險與溢價狀況，慎選優質且具長期資本支出的企業。

對於利率走勢，傅伯昇分析，近期各國央行政策普遍偏鷹，市場預期美國聯準會主席華許發言將維持偏鷹基調，在各國央行緊縮氛圍下，研判今年台灣央行降息的可能性相對偏低。

針對台股熱絡影響，國泰證券資深副總經理羅壯豪表示，因資本市場熱絡使券商資本普遍較為緊俏，但國泰證在獲得金控現金增資50億元以前，資本適足率早已遠高於法定標準；在增資之後，目前資本適足率遠大於法定250%的要求。目前並無辦理聯貸的規劃，但其他相關籌資計畫確實正在審慎評估中。