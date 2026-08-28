亞洲資產管理中心設台南專區 黃偉哲：攜手成大提升金融服務

台南市政府28日於永華市政中心舉辦記者會，公布推動「亞洲資產管理中心台南專區」的最新進度。台南市長黃偉哲也親自見證市府經發局與成大FinTech商創研究中心暨智慧永續行動產學聯盟簽署合作備忘錄，未來將聚焦人才培育、智慧金融、家族辦公室、國際鏈結及金融科技創新五大面向展開合作，逐步建構具有台南特色的資產管理與金融科技生態系。

市長黃偉哲表示，很常高興能見證成功大學Fintech商創中心與台南市政府正式簽訂合作備忘錄（MOU），攜手推動「亞洲金融資產管理中心台南專區」的設立。彼此的合作象徵著台南在金融產業發展上，邁出了大步向前的關鍵里程碑。參考新加坡與香港等國際金融樞紐的成功經驗，設置金融資產管理專區是希望能透過特殊的金融管理法規並引進頂尖專業人才，不僅能優化稅務與資金營運，更能帶動整個區域的繁榮，創造多方共贏。

黃偉哲說，台南擁有科技產業實力雄厚的南科園區、沙崙園區，匯聚了全球最頂尖的半導體科技產業，更孕育了無數高經高學歷的專業人才。因此在金融資產管理的藍圖中，透過與具備強大研發與產學能量的成大商創中心強強聯手，未來將補足南部金融服務的拼圖，協助科技人才與企業進行更有效率的資產管理，為區域經濟發展注入新動能，提供市民及企業最優質、健全的金融服務！

經發局長張婷媛指出，此次簽署MOU合作並非單一人才培訓，而是從五大面向「人才、空間、企業服務、國際及創新」同步布局。首先，在高資產財富管理人才培育方面，將共同爭取成大成為主管機關認定訓練機構，建立台南在地人才供給體系；其次，推動智慧金融園區，未來視實際需求邀集金融機構、會計師事務所、律師事務所、新創事業及大專校院參與，形成跨領域金融創新聚落；第三，推動家族辦公室及財富傳承服務，協助企業進行二代接班、資產及稅務規劃、財富管理及信託等服務；第四，深化國際鏈結，強化招商引資及國際金融科技聚落合作，協助台南企業鏈結全球市場；第五，推動金融科技研發、創新及實證，聚焦防詐與金融資安、智能精準行銷、智能投資與財富管理科技，以及另類資產創新金融商品等議題。

張婷媛指出，亞洲資產管理中心台南專區目前規劃以安平為起點，串聯和緯路、中華北路、中華路、中華二路、中興街、忠孝路、裕永路、裕農路、中華東路、大同路及健康路，再回到安平，形成完整的專區規劃範圍。未來將以金融服務為核心，向產業、科技及人才延伸，吸引金融機構與專業服務業者進駐，並透過人才培育、智慧金融及創新實證，逐步形成完整的金融科技產業鏈結。

張婷媛表示，市府目前持續與中央溝通協調，預計9月中旬在台北辦理金融機構座談交流暨說明會，並同步規劃進駐誘因及配套措施，包括租金及薪資補助等，希望降低金融機構及相關業者初期進駐成本，吸引金融服務與專業人才來台南發展。

經發局表示，面對全球經濟及金融市場快速變化，城市競爭力除了產業發展，也需要完善的金融服務體系支撐。台南過去以產業發展作為經濟成長的重要引擎，隨著南部科學園區半導體、智慧科技及高科技產業持續壯大，企業對資產管理、財富傳承、跨境投資及金融科技服務的需求也同步增加。因此，市府積極推動亞洲資產管理中心台南專區，不只是增加金融服務，更希望讓金融資本與產業發展相互連結，讓企業在台南成長、資本在台南活絡。

本次台南專區的布局將以「產業、資本、人才」相互帶動為核心，透過金融機構、學研機構及專業服務業者的串聯，建立更完整的金融服務環境。尤其台南擁有許多深具產業實力的企業，未來面對企業接班、家族財富傳承及全球布局等需求，市府希望透過專區提供更完整的專業服務，協助企業永續經營、接軌國際，並將在地累積的資本轉化為支持新創、科技及永續產業發展的力量。

經發局也強調，此次與成大FinTech商創研究中心暨智慧永續行動產學聯盟簽署MOU，是市府從「人才」與「創新」兩端提前布局的重要一步。未來除服務企業及高資產客群，也將進一步串聯金融、科技、學研及專業服務資源，讓金融不只是資金管理工具，更能成為推動產業升級及城市發展的重要動能。

28日的記者會中由經發局長張婷媛與成大FinTech 商創研究中心黃宇翔主任簽署合作備忘錄（MOU），包括市議員蔡宗豪，立法委員陳亭妃、林俊憲服務處代表，各市議員服務處代表，台南市內各公私立銀行、壽險公司、證券公司及投顧公司等派代表到場，表達對設置亞洲資產管理中心台南專區的關心與支持。