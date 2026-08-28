幣託BitoPro台灣使用度與信任度居冠 布局企業級服務

台灣虛擬資產業者幣託集團 BitoGroup 再獲市場與國際肯定。根據CRIF最新發布的《台灣民眾虛擬資產產業未來發展及監管機制調查》，集團旗下幣託交易所 BitoPro 躍居本土最常使用、最受信任平台；此外，「點數換幣」更入選全球區塊鏈商業理事會（GBBC）《2026年全球101個真實世界區塊鏈應用案例手冊》，列為全球第50號案例。

幣託集團 BitoGroup 自2014年成立以來，持續以「以技術解決問題」推動虛擬資產創新，並將合規、安全與風險管理視為產業發展基礎。隨著《虛擬資產服務法》三讀通過，台灣產業正式邁向法制化，幣託也持續率先因應監管要求，並透過公會參與產業建言，同時投入跨域防詐與市場教育，共同推動產業健全發展。

據CRIF調查，在B2C個人用戶市場中，幣託「最常使用」及「最受信任」皆居第一；B2B企業用戶市場則以「最受信任」排名第一，「最常使用」排名第二。因應跨國貿易與企業轉型需求，幣託今年正式推出企業級應用子品牌「Bito.Enterprise」，以開放式服務為技術核心，協助金融機構與企業快速對接 Web3 落地場景，包含穩定幣結算、點數換幣及加密貨幣支付閘道。其中，穩定幣結算服務「Bito.ONE」更已率先與四家金融機構、十家企業展開先導與試用計畫。

在「點數換幣」應用上，幣託的創新成果亦獲國際高度肯定。全球區塊鏈商業理事會（GBBC）近期發布《2026年全球101個真實世界區塊鏈應用案例手冊》（101 Real-World Blockchain Use Cases Handbook），收錄全球具代表性的區塊鏈實際應用，並作為政府、監管機構及中央銀行的重要參考。幣託以「點數換幣：台灣打造全球首創的零售結合Web3普惠金融生態系」（Points-to-Crypto: Taiwan’s World-First Retail-to-Web3 Ecosystem for Financial Inclusion）入選該手冊之全球第50號案例。該案例介紹幣託與全家便利商店合作推出的「點數換幣」服務，將日常消費累積的點數轉換為虛擬資產，串聯零售、點數經濟與Web3應用，打造從零售消費場景進入Web3的創新模式。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰表示：「幣託長期深耕創新、合規與產業發展，獲得市場與國際肯定。幣託將持續以合規、安全與技術為基礎，協助大眾、企業與金融機構拓展虛擬資產應用，讓更多台灣創新模式走向國際。」

隨台灣虛擬資產監管環境日趨完善，幣託將持續以合規與技術為核心，持續推出創新的B2C個人服務、多元化虛擬資產商品；在B2B企業服務層面，穩定幣結算「Bito.ONE」已攜手金融機構與企業啟動先導合作，而點數換幣、加密貨幣支付閘道更已具備成熟的落地技術與商轉實例，期盼與更多產業夥伴攜手打造具國際競爭力的金融生態圈。