輝達財報亮眼熱錢回流 新台幣盤中挺進31.5元週線連5升

輝達（NVIDIA）財報激勵美股收紅，台股今天繼續攻高，新台幣匯率同步勁揚，盤中強勢挺進31.5元價位，不過美元買盤迅速湧現，升幅隨之收斂，收盤收在31.628元，升8分，續創逾2個月新高。熱錢湧入引領新台幣啟動升勢，週線連5紅。

人工智慧（AI）晶片巨擘輝達公司（NVIDIA）公布亮眼財報後，重振投資人對於AI交易的信心，美股4大指數收高，其中費城半導體指數大漲逾2%。

美股領軍之下，台股今天早盤最多大漲近600點，盤中最高衝上46574點，突破8月14日寫下的前波高點46402點，終場集中市場指數上漲356.23點，收在46331.45點，站上46000點大關。

有了輝達助攻，台股持續吸金，三大法人今天同步站在買方，合計468.17億元，其中外資及陸資買超415.88億元，呈現連3買，累計回補逾1200億元。

新台幣兌美元今天以31.69元開盤後，延續升值氣勢，盤中最高升抵31.57元、勁揚1.38角，但隨著匯價來到31.5元價位的波段高點，進口商等美元買盤迅速湧現，將升幅壓回1角以內，終場收在31.628元，續寫6月24日以來、逾2個月新高。

隨著外資股利匯出高峰已過、美國聯準會升息預期鬆動，加上熱錢回流，引領新台幣啟動升勢。新台幣匯率今天同步收週線，本週累計升值2.2角或0.69%，週線連5升。

外匯交易員表示，輝達財報報喜，平息投資人對於AI交易的疑慮，不只美股領漲、熱錢回流，台股單日成交值也再度破兆元，釋出正面訊號；股匯同慶之下，新台幣匯率今天一度重返31.5元價位，如果接下來幾個交易日趨勢延續，新台幣應可逐步站穩31元字頭。

不過外匯交易員也說，美國聯準會主席華許將於全球央行年會發表演說，市場將從其談話中尋找後續貨幣政策方向的線索，投資人反應將牽動後續金融市場走勢。