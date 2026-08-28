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華銀力挺企業赴美布局 推投資美國融保機制優利貸款搶攻商機

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
為滿足企業各階段營運資金需求，華南銀行領先業界率先以自有資金推出「支持企業赴美投資融資專案」。華南銀行／提供
為滿足企業各階段營運資金需求，華南銀行領先業界率先以自有資金推出「支持企業赴美投資融資專案」。華南銀行／提供

為響應政府推動台美供應鏈合作及支持台灣企業拓展全球布局，華南銀行積極參與國家發展委員會「企業投資美國融資保證機制」，首期承諾出資0.5億美元參與保證專款。這項機制由國發基金、中國輸出入銀行及15家參與銀行共同推動，首期設置13.75億美元保證專款，預計可促成最高550億美元企業融資，主要協助半導體、資通訊科技等領域企業赴美投資，用途涵蓋資本性支出、營運資金及產業聚落開發等，單一企業融資額度最高50億美元，並提供最高五成融資保證，藉由政府與金融機構共同出資，以協助企業赴美投資取得資金。

華南銀行表示，赴美布局所帶動的金融需求不限於美國當地建廠資金，在台灣企業亦可能因美國訂單增加或供應鏈赴美投資，衍生擴充產能、添購機器設備、增加原物料採購及營運周轉等資金需求；針對跨境營運需求的企業集團，於美國設立據點初期，可能由台灣母公司籌措資金，支應海外子公司增資，及人事、租金、倉儲等初期營運費用。

為滿足企業各階段營運資金需求，華南銀行領先業界率先以自有資金推出「支持企業赴美投資融資專案」，鎖定具赴美投資計畫之半導體、ICT（資訊通訊科技）、電子零組件、資訊、金屬及化學製品等前瞻產業企業，及先進製程、設備、材料與相關服務領域之台積電供應鏈，提供客製化融資規劃並享有優惠利率，若搭配「企業投資美國融資保證機制」者，適用利率再額外減碼，以減輕企業擴大投資融資成本。

此外，近年隨著企業布局從單一市場轉向區域化發展，過去以授信為主的金融需求，已逐漸拓展至跨境資金調度、貿易融資、外匯避險等需求，為提升企業赴美投資跨境金融服務效率與量能，華南銀行已籌組專責團隊，整合國內及洛杉磯、紐約等海外據點資源，提供企業從在台籌資、赴美投資至當地營運之一站式金融支持及融資規劃建議，陪伴台灣企業穩健拓展美國市場。

面對全球供應鏈重組與台美經貿合作持續深化，華南銀行將持續發揮企業金融專業及海外服務網絡優勢，積極響應政府政策，從企業在台擴產、赴美投資到海外營運提供全方位金融支持，與企業攜手「根留台灣、布局全球」，掌握供應鏈重組契機，共創台灣產業全球布局新動能。

華銀 布局 赴美

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