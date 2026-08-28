推動亞洲資產管理中心台南專區 南市府與成大簽MOU加速布局

台南市政府積極推動「亞洲資產管理中心台南專區」，除持續與中央溝通專區規畫，今天與成功大學FinTech商創研究中心暨智慧永續行動產學聯盟簽署合作備忘錄（MOU），從人才培育、智慧金融、家族辦公室、國際鏈結及金融科技創新等五大面向展開合作，提前布局台南資產管理及金融科技生態系。

市長黃偉哲表示，很高興見證成功大學Fintech商創中心與台南市政府正式簽訂合作備忘錄（MOU），攜手推動「亞洲金融資產管理中心台南專區」的設立，象徵台南在金融產業發展上，邁出了大步向前的關鍵里程碑。

此次參考新加坡與香港等國際金融樞紐的成功經驗，設置金融資產管理專區是希望能透過特殊的金融管理法規並引進頂尖專業人才，不僅能優化稅務與資金營運，更能帶動整個區域的繁榮，創造多方共贏。

經發局長張婷媛指出，市府推動台南專區，希望逐步健全金融環境，並透過與成大合作，在人才培育、金融治理及相關輔導建立完整配套，最重要的目標之一，就是「希望資產留在台南」。

張婷媛指出，台南產業結構多元，除了半導體，也有完整的傳統產業及製造業聚落，包括塑膠、金屬、汽車零配件、紡織布料等，不少企業深耕台南多年，更有具國際競爭力的「隱形冠軍」。這些企業長年累積的資產，以及家族企業二代、後續接班世代的資產管理需求，都是台南未來可積極發展的領域。透過完善的資產管理服務，可降低資金流向境外的情況，讓資產留在台南持續投資。

她表示，市府目前持續與中央溝通協調，下一階段預計9月中旬在台北舉辦金融機構座談交流暨說明會，向金融業者說明台南專區規畫方向，並了解業界需求；同時研議租金補助、薪資補助等進駐誘因，降低金融機構及相關專業服務業者初期進駐成本，吸引金融人才及業者進入台南。

張婷媛說，此次簽署MOU合作並非單一人才培訓，而是從五大面向「人才、空間、企業服務、國際及創新」同步布局。包括爭取成大成為主管機關認定訓練機構，建立在地高資產財富管理人才供給體系；向中央爭取智慧金融園區，串聯金融機構、會計師及律師事務所、新創企業與大專院校，形成跨領域金融創新聚落。

此外，市府也將協助家族企業規畫家族辦公室，推動二代接班、資產及稅務規畫、財富管理與財富信託等服務；透過國際交流深化招商引資及金融科技合作，並推動防詐、金融資安、智慧投資及財富管理科技等應用。

經發局表示，台南專區範圍目前仍在規畫，初步以安平為起點，串聯和緯路、中華北路、中華路、中華二路、中興街、忠孝路、裕永路、裕農路、中華東路、大同路及健康路，再回到安平，形成初步規畫範圍。

經發局指出，現階段將以「中央協調、業者招商、人才培育及配套研議」為主要方向，透過9月金融機構座談、中央協調及成大產學合作，逐步確認專區推動模式及進駐條件，吸引金融及專業服務能量進駐，串聯台南產業、金融資本、人才及科技，打造南台灣具競爭力的資產管理及金融科技據點。

台南市政府推動亞洲資產管理中心台南專區，目前台南專區範圍仍在規畫中，初步以安平為起點，串聯和緯路、中華北路、中華路、中華二路、中興街、忠孝路、裕永路、裕農路、中華東路、大同路及健康路，再回到安平，形成專區規畫範圍。記者吳淑玲／攝影

台南市政府持續推動亞洲資產管理中心台南專區，今天舉辦「亞洲資產管理中心台南專區推動進度暨與成大FinTech商創研究中心暨智慧永續行動產學聯盟簽署合作備忘錄記者會」。記者吳淑玲／攝影