談融資租賃業發展 裕融：盼在風控與普惠金融間取得平衡

裕融企業今天表示，2026年上半年營運維持穩健，隨著資產品質改善、呆帳費用下降，獲利持續成長。面對融資租賃業納入「金融消費者保護法」管理後的市場變化，裕融認為，產業支持強化消費者保護及資訊透明，也期待政策在風險控管與普惠金融間取得平衡。

裕融統計，2026年上半年合併總資產達新台幣2897億元，年增1.9%；合併營業收入195.51億元，年減1.7%；但受惠呆帳費用年減26.6%，合併營業利益28.89億元、年增2.2%，歸屬母公司稅後淨利23.41億元、年增3.6%，每股盈餘3.79元，高於去年同期3.65元。此外，台灣地區30天以上延滯率降至1.35%，中國則降至2.15%，資產品質持續改善。

裕融指出，自2024年5月起陸續配合融資租賃業自律規範，並因應金融消費者保護相關制度，持續強化內部作業、資訊揭露及申訴處理機制。從金融消費評議中心資料觀察，納管後整體融資租賃業申訴案件增加，部分也反映消費者對正式申訴及評議管道的認知提升。

另一方面，合法業者授信規範日益完整後，部分無法取得銀行授信、但仍有實際資金需求的族群，其融資選項可能受到限縮。依警政統計，重利罪起訴案件由2023年1至11月687件，增至2025年同期926件，兩年間增加約34.8%。

裕融認為，兩者未必存在直接因果關係，但非法高利貸案件增加值得關注，政策除保障消費者，也可思考如何讓資金需求留在透明、可監督的合法金融體系。

裕融表示，融資租賃公司長期扮演銀行體系的輔助與補充角色，未來若能在完善風險控管、資訊揭露及消費者保護前提下，持續研議合規業者服務客戶融資需求的合理空間，將有助兼顧金融秩序與普惠金融。

此外，針對近年儲能市場供需失衡致零元投標的現象，裕融認為，儲能對穩定電網及能源轉型仍極為關鍵，未來若能建立合理價格與需求機制、完善緊急調度補償並擴大儲能應用，有助提升電網韌性及產業長期發展。

裕融表示，將持續配合主管機關政策，在風險管理、消費者權益及資產品質間取得平衡，並透過金融服務能力支持中小企業及實體經濟需求，朝穩健、永續方向發展。