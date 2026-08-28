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國泰金總座李長庚看好台股榮景：短期震盪難免 長期樂觀以對

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
看好台股榮景，國泰金總座李長庚認為台股短期震盪難免，長期樂觀以對。聯合報系資料照
看好台股榮景，國泰金總座李長庚認為台股短期震盪難免，長期樂觀以對。聯合報系資料照

國泰金控今日舉行法說會，總經理李長庚表示，美國經濟動能仍強，資本市場由科技大廠所帶動，台灣資本市場也一樣，全球AI有兩大陣營，美國分享出去得享好處的是台灣、南韓等亞洲國家，這是台灣多年努力的成果，他認為台股短期震盪難免，長期仍樂觀以對。

旗下子公司國泰人壽總經理林昭廷指出，國壽仍將以債券作為投資布局主力，並以美國公司債為主，至於收益率，先前在5.4%~5.6%中間的水準，未來對利息收入有相當的助益。對於今年CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）的成長，他也分析，由於上半年的CSM餘額成長6.9%，原先預期每年會釋出10%，由於今年的成長率，估計今年釋出金額會超過此目標，亦即釋出率會高於10%。

國泰世華銀行今年在放款業務上，呈現「企業金融重於消費金融」的策略。國泰世華銀行發言人傅伯昇說，不動產放款將相對保守，雖然預期不會有太大的價格波動，但由於中央銀行管制措施仍有影響力，因此房貸業務仍趨於保守，今年估年成長9.3%，整體政策上相對嚴謹。另外，預期企業放款會比房貸來得更強，放款資金上，比起房貸會配比企金放款更多，房貸在核貸上也更趨審慎嚴格。

對於證券的資本在股市大好之際，是否夠用，國泰證券發言人羅壯豪指出，在今年7月獲得金控增資挹注50億之後，目前國泰證券資本適足率已遠高於法定的250%，未來若有資金需求，不會用聯貸，而是用其他方式（包括自貸或是發公司債）來籌資。

國泰金 國泰 長庚

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