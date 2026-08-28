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7月股災過後 國壽帳面未實現股票獲利尚有2200億
國泰金控今日召開第二季法說會，針對旗下子公司國泰人壽獲利上繳金控的能力及在帳上股票未實現獲利，國壽總經理林昭廷指出，即使7月底大股災，但目前台壽帳上的股票未實現獲利仍有2200億的水準，他也表示，在接軌之後，國壽的現金上繳金控的配發率，仍將有30%以上的水準。
林昭廷指出，由於新台幣利率今年以來上升36個基點（1個基點是0.01個百分點），因此對淨值亦有挹注效果。對於國壽的全年負債成本，林昭廷預估大約在2.2%至2.3%，通常第一季較低，全年可能會來到接近2.2%水準。他表示，由於今年利率都在高點，避險後的經常性收益大約在2.7%，利差約維持在80點左右的水準。
對於上半年的資本適足率，林昭廷指出，在保險資本標準（ICS）新制接軌之前，國壽當初申請的比率就是140%，6月底略降至139%，這是因為股票大漲，所以吃掉資本適足率的緣故。
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