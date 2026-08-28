快訊

洗產地？欣興電子遭檢調搜索 2副總、12工程師被帶回調查

女老師「吃學生」不只1人受害！他爆嘿咻20至30次：遭要求保密

沙德爾前腳剛走…台灣天氣仍不穩定 下周恐有新颱風帶雨彈轟北部

聽新聞
0:00 / 0:00

7月股災過後 國壽帳面未實現股票獲利尚有2200億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
7月股災過後，國壽帳面未實現股票獲利尚有2200億。圖／國泰金控提供
7月股災過後，國壽帳面未實現股票獲利尚有2200億。圖／國泰金控提供

國泰金控今日召開第二季法說會，針對旗下子公司國泰人壽獲利上繳金控的能力及在帳上股票未實現獲利，國壽總經理林昭廷指出，即使7月底大股災，但目前台壽帳上的股票未實現獲利仍有2200億的水準，他也表示，在接軌之後，國壽的現金上繳金控的配發率，仍將有30%以上的水準。

林昭廷指出，由於新台幣利率今年以來上升36個基點（1個基點是0.01個百分點），因此對淨值亦有挹注效果。對於國壽的全年負債成本，林昭廷預估大約在2.2%至2.3%，通常第一季較低，全年可能會來到接近2.2%水準。他表示，由於今年利率都在高點，避險後的經常性收益大約在2.7%，利差約維持在80點左右的水準。

對於上半年的資本適足率，林昭廷指出，在保險資本標準（ICS）新制接軌之前，國壽當初申請的比率就是140%，6月底略降至139%，這是因為股票大漲，所以吃掉資本適足率的緣故。

國壽 股災 股票

延伸閱讀

國泰金法說會／上半年調整後EPS 11.04元 李長庚：股利比過去好一截

華南金法說會／前7月賺206億元創高 總座：總股利可期待

兆豐金法說會／總座樂觀看下半年經濟 股利維持穩健

證券槓桿也要砍 兆豐金總座說兆豐證做了這四件事

相關新聞

上海商銀總經理異動 資深副總黃炳華升任總座

上海商銀（5876）總經理異動，董事會今決議總經理一職由資深副總經理黃炳華接任，原任總經理郭進一任期屆滿卸任。

國泰金總座李長庚看好台股榮景：短期震盪難免 長期樂觀以對

國泰金控今日舉行法說會，總經理李長庚表示，美國經濟動能仍強，資本市場由科技大廠所帶動，台灣資本市場也一樣，全球AI有兩大陣營，美國分享出去得享好處的是台灣、南韓等亞洲國家，這是台灣多年努力的成果，他認為台股短期震盪難免，長期仍樂觀以對。

7月股災過後 國壽帳面未實現股票獲利尚有2200億

國泰金控今日召開第二季法說會，針對旗下子公司國泰人壽獲利上繳金控的能力及在帳上股票未實現獲利，國壽總經理林昭廷指出，即使7月底大股災，但目前台壽帳上的股票未實現獲利仍有2200億的水準，他也表示，在接軌之後，國壽的現金上繳金控的配發率，仍將有30%以上的水準。

勞保局推簡化措施 國保老年年金 「免申請」將自動入帳

國保老年年金核發新制上路，為加強照顧民眾老年生活，保障國保被保險人老年年金領取權益，勞保局配合衛福部，推動國保老年年金免申請簡化措施。民眾不必再填寫申請書，只要提供本人國內金融機構帳戶，符合資格者，國保老年年金直接自動入帳。

日銀放鷹難擋貶勢 日圓即期匯率逼近「0.1字頭」甜甜價

日本銀行（BOJ）貨幣政策正常化步伐引發市場關注。日本銀行副總裁冰見野良三表示，對9月升息仍持開放態度，並未反駁市場對加速緊縮的預期，但日圓兌美元28日仍在開盤後159.32貶至159.45上方，且根據臺銀最新牌告匯率顯示，日圓兌新台幣現鈔賣出價已下探至0.2016元，及其賣出價更跌至0.2001元，逼近前一波7月底低檔0.1998的分水嶺。

新青安放了多少「活水」到房市？驚人數據曝光

新青安（青安2.0）今年7月底功成身退，台灣房屋根據財政部資料，總結青安2.0期間的撥貸狀況， 3年間共撥貸約17.7萬戶，總金額破兆，將近1.4兆元，平均每戶撥貸金額達782萬元，比前期的青安1.0大增300萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。