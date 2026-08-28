勞保局推簡化措施 國保老年年金 「免申請」將自動入帳

國保老年年金核發新制上路，為加強照顧民眾老年生活，保障國保被保險人老年年金領取權益，勞保局配合衛福部，推動國保老年年金免申請簡化措施。民眾不必再填寫申請書，只要提供本人國內金融機構帳戶，符合資格者，國保老年年金直接自動入帳。

勞保局針對曾加保過國民年金保險之民眾，於年滿65歲前一個月的月底，主動寄發「國民年金老年年金給付金融帳戶通知書」，民眾收到通知書後只需填妥本人國內金融機構帳戶與聯絡方式後寄回，經審查符合給付資格者，國保老年年金將自次月底起，每月自動匯入提供之指定金融機構帳戶。

勞動部說明，為提升民眾辦理國保老年年金的便利性，除郵寄通知書或臨櫃送件辦理外，民眾亦可透過「行動電話認證」或其他方式登入勞保局「e化服務系統」，24小時皆可線上提供本人金融機構入帳帳戶資料，免出門輕鬆完成辦理，省時又方便。

只要民眾年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，都是國民年金的納保對象。

國民年金提供「老年年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」三大年金給付保障，及「生育給付」、「喪葬給付」二種一次性給付保障。被保險人只要按時繳納保險費，在生育、遭遇重度以上身心障礙或死亡事故，以及年滿65歲時，就可以依規定請領相關年金給付或一次性給付。

以月投保金額2萬1,103元、保險費率10.5%試算：

繳納3年保險費為4萬7,844元，65歲起領取老年年金，就算是按B式（月投保金額X保險年資X 1.3%）計算，每月領823元，最慢領四年多即可完全回本。

如果是領A式(【月投保金額X保險年資X 0.65%】+基本保障4,049元)，每月領4,461元，則領11個月就回本。被保險人65歲後，可領的老年年金給付，超過曾經繳過的保費。