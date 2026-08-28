響應金融大回饋政策 北富銀推動青少年財務健康校園師生培力計畫

台北富邦銀行響應金管會新推動「全齡金融」政策及「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，持續深耕校園金融教育，與親子天下教育創新中心推動「青少年財務健康校園師生培力計畫」。開學前夕於台中、台北舉辦「金融教育教師培訓工作坊」，透過教案示範、教材分享及金融知能講座，協助來自國高中及技職學校教師提前備課，將金融素養融入課堂教學，為校園金融教育注入更多教學能量，逐步建構金融素養教學支持網絡，推動全齡金融向下扎根。

「青少年財務健康校園師生培力計畫」自2025年啟動以來，已深入全台7所高中職校，累計辦理22場課程及大型講座，觸及逾1,500名學生。今年進一步推動教師培力機制，分別於台北、高雄及台中辦理4場「金融教育教師培訓工作坊」，累計培育87位來自全台各地的教師與教育工作者。透過教師將金融素養教育導入日常教學，培養青少年正確理財觀念與財務健康素養，建立終身受用的金融能力，擴大全齡金融教育的社會影響力。

北富銀與親子天下教育創新中心推出升級版「金融素養教案2.0」，除聚焦儲蓄記帳、消費行為、金融防詐及投資理財四大主題外，更結合社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）與AI素養教育，引導學生理解情緒對消費與投資決策的影響，並透過AI模擬投資與防詐情境，建立「善用AI、不盲信AI」的正確觀念。課程兼顧財務健康、數位素養及風險意識培養，提升青少年面對未來金融環境的應變能力，落實全齡金融從校園向下扎根。

教師是推動金融素養教育的重要夥伴，透過教師培力、教材開發及教學資源支持，更能讓金融教育持續融入校園日常教學，並擴散至更多學生與家庭。本次教師培訓工作坊以「共學共備」方式推廣「金融素養教案2.0」，並邀請北富銀專業講師授課，分享貸款、投資理財等實務知識，協助教師掌握最新金融趨勢與教學應用。課程透過教案示範與教學交流，引導教師將金融素養融入不同學科及課程設計，讓金融教育更貼近學生生活情境。

教師研習成果顯示，教師們對於執行金融素養教學的信心提升了34%，自評金融產業趨勢熟悉度達4分以上（滿分為5分）的教師比例，更由17.9%大幅提升至76.2%。此成果顯示透過系統化教材、金融實務經驗及教學資源支持，能有效提升教師將金融教育融入課程的能力，進一步擴大金融素養教育的長期影響力。