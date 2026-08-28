快訊

波士尼亞屠夫之死！為何至今還有人緬懷種族滅絕者？

空服員化身棒球國手！打世界盃先發無失分 星宇：感到驕傲、振奮

公鹿被拍成「山獸神」！合歡山濃霧美照爆紅 分署揭密：手機AI惹的禍

聽新聞
0:00 / 0:00

響應金融大回饋政策 北富銀推動青少年財務健康校園師生培力計畫

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台北富邦銀行響應金管會新推動「全齡金融」政策及「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，持續深耕校園金融教育，與親子天下教育創新中心推動「青少年財務健康校園師生培力計畫」。開學前夕於台中、台北舉辦「金融教育教師培訓工作坊」，透過教案示範、教材分享及金融知能講座，協助來自國高中及技職學校教師提前備課，將金融素養融入課堂教學，為校園金融教育注入更多教學能量，逐步建構金融素養教學支持網絡，推動全齡金融向下扎根。

「青少年財務健康校園師生培力計畫」自2025年啟動以來，已深入全台7所高中職校，累計辦理22場課程及大型講座，觸及逾1,500名學生。今年進一步推動教師培力機制，分別於台北、高雄及台中辦理4場「金融教育教師培訓工作坊」，累計培育87位來自全台各地的教師與教育工作者。透過教師將金融素養教育導入日常教學，培養青少年正確理財觀念與財務健康素養，建立終身受用的金融能力，擴大全齡金融教育的社會影響力。

北富銀與親子天下教育創新中心推出升級版「金融素養教案2.0」，除聚焦儲蓄記帳、消費行為、金融防詐及投資理財四大主題外，更結合社會情緒學習（Social Emotional Learning, SEL）與AI素養教育，引導學生理解情緒對消費與投資決策的影響，並透過AI模擬投資與防詐情境，建立「善用AI、不盲信AI」的正確觀念。課程兼顧財務健康、數位素養及風險意識培養，提升青少年面對未來金融環境的應變能力，落實全齡金融從校園向下扎根。

教師是推動金融素養教育的重要夥伴，透過教師培力、教材開發及教學資源支持，更能讓金融教育持續融入校園日常教學，並擴散至更多學生與家庭。本次教師培訓工作坊以「共學共備」方式推廣「金融素養教案2.0」，並邀請北富銀專業講師授課，分享貸款、投資理財等實務知識，協助教師掌握最新金融趨勢與教學應用。課程透過教案示範與教學交流，引導教師將金融素養融入不同學科及課程設計，讓金融教育更貼近學生生活情境。

教師研習成果顯示，教師們對於執行金融素養教學的信心提升了34%，自評金融產業趨勢熟悉度達4分以上（滿分為5分）的教師比例，更由17.9%大幅提升至76.2%。此成果顯示透過系統化教材、金融實務經驗及教學資源支持，能有效提升教師將金融教育融入課程的能力，進一步擴大金融素養教育的長期影響力。

北富銀 青少年 校園

延伸閱讀

中國信託奪得亞太暨台灣永續行動獎12項大獎

國泰金控「自然聲景」亮相亞太永續博覽會 發揮金融影響力共創更好

金融業要做大！彭金隆揭金管會五大政策

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 台新新光金奪五大獎

相關新聞

新青安放了多少「活水」到房市？驚人數據曝光

新青安（青安2.0）今年7月底功成身退，台灣房屋根據財政部資料，總結青安2.0期間的撥貸狀況， 3年間共撥貸約17.7萬戶，總金額破兆，將近1.4兆元，平均每戶撥貸金額達782萬元，比前期的青安1.0大增300萬元。

日銀放鷹難擋貶勢 日圓即期匯率逼近「0.1字頭」甜甜價

日本銀行（BOJ）貨幣政策正常化步伐引發市場關注。日本銀行副總裁冰見野良三表示，對9月升息仍持開放態度，並未反駁市場對加速緊縮的預期，但日圓兌美元28日仍在開盤後159.32貶至159.45上方，且根據臺銀最新牌告匯率顯示，日圓兌新台幣現鈔賣出價已下探至0.2016元，及其賣出價更跌至0.2001元，逼近前一波7月底低檔0.1998的分水嶺。

調節市場流動性 央行今暫停28天期存單發行

中央銀行為改善年9月中秋節及教師節連假過後，28天期存單到期金額偏高的情況，今早暫停發行28天期存單，僅發行7天期存單，發行利率為0.825%。

三大公股金控獲利齊揚 兆豐金上半年賺進213億元穩居獲利王

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

中信銀躋身亞太領先銀行

國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）近期舉辦「Taiwan Awards 2026」，中信銀刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。

兆豐張傳章：美可能年底升息

兆豐金控總經理張傳章昨（27）日表示，下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，受惠於全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長，預期美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。