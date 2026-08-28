日銀放鷹難擋貶勢 日圓即期匯率逼近「0.1字頭」甜甜價

日本銀行（BOJ）貨幣政策正常化步伐引發市場關注。日本銀行副總裁冰見野良三表示，對9月升息仍持開放態度，並未反駁市場對加速緊縮的預期，但日圓兌美元28日仍在開盤後159.32貶至159.45上方，且根據臺銀最新牌告匯率顯示，日圓兌新台幣現鈔賣出價已下探至0.2016元，及其賣出價更跌至0.2001元，逼近前一波7月底低檔0.1998的分水嶺。

2026-08-28 12:02