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日銀放鷹難擋貶勢 日圓即期匯率逼近「0.1字頭」甜甜價
日本銀行（BOJ）貨幣政策正常化步伐引發市場關注。日本銀行副總裁冰見野良三表示，對9月升息仍持開放態度，並未反駁市場對加速緊縮的預期，但日圓兌美元28日仍在開盤後159.32貶至159.45上方，且根據臺銀最新牌告匯率顯示，日圓兌新台幣現鈔賣出價已下探至0.2016元，及其賣出價更跌至0.2001元，逼近前一波7月底低檔0.1998的分水嶺。
本國銀行分析，若日銀於9月再度升息，將創下總裁植田和男任內最短的升息間隔，打破過去約每半年升息一次的節奏。受升息預期支撐，日圓兌美元大貶空間有限。儘管日銀釋出偏鷹訊號，但受到外資匯入、新台幣匯率連續強勢走升影響，日圓兌新台幣交叉匯率再度走軟，逐步逼近哈日族引頸期盼的0.1字頭「甜甜價」。
相較於8月3日現鈔賣出價一度衝破0.21元，達0.2106元，近期日圓現鈔明顯變得更加便宜，預期將吸引不少計畫赴日旅遊的民眾逢低分批換匯。
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