快訊

MLB／1球失投釀137年首見紀錄 山本由伸：我很後悔

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

聽新聞
0:00 / 0:00

新青安放了多少「活水」到房市？驚人數據曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
公股銀行青安貸款布條示意圖。台灣房屋／提供
公股銀行青安貸款布條示意圖。台灣房屋／提供

新青安（青安2.0）今年7月底功成身退，台灣房屋根據財政部資料，總結青安2.0期間的撥貸狀況， 3年間共撥貸約17.7萬戶，總金額破兆，將近1.4兆元，平均每戶撥貸金額達782萬元，比前期的青安1.0大增300萬元。

另外，平均每月撥貸戶數將近5000件，也較前一波青安的1737件增加近兩倍，青安2.0的政策成效與青安1.0相比堪稱大躍進。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，青安2.0於不僅將額度上限拉高至1,000萬元，還一口氣將年期上限拉長到40年期，並提供最長5年的寬限期，大幅強化了申貸民眾的購買力，因此國人對政策相當捧場，且傾向貸好貸滿，使撥貸戶數直線上升，平均每戶撥貸金額也大躍進。

青安2.0貸款方案，一度掀起購屋熱潮，加上初期甄審較寬鬆，引發人頭戶炒作的疑慮，因此2024年中開始政策收緊，也讓青安2.0後期的熱度較前期略有降溫，直到今年7月因搶搭末班車效應，單月撥貸戶數才站回5000戶大關，相關限制也延續到了接棒的青安3.0。

8月上路的青安3.0，維持了新青安每人一生只能貸一次的限制，還進一步設下申貸人年所得低於200萬、年齡未滿50歲的排富及排老條款，且各地購屋總價也增訂上限；僅針對婚育家庭加碼，最高可貸1,500萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，青安3.0的整體貸款門檻比青安2.0更嚴格，加上現今房市景氣與新青安時期的落差不小，且市面上的低總價物件在青安2.0的3年期間，也已消化不少，因此青安3.0對房市雖可發揮剛需支撐的作用，但不至於重演新青安前期的爆量熱潮。

不過，平均每戶撥貸金額，則可能受婚育家庭額度增加、房價水位居高不下的影響，持續向上攀升。

財政部青年安心成家撥貸統計。 資料來源：台灣房屋
財政部青年安心成家撥貸統計。 資料來源：台灣房屋

房市 新青安 財政部

延伸閱讀

青安3.0現申貸潮 一銀8月受理件數占房貸比重增至37%

試管嬰兒補助9月起再加碼 第2、3次療程「多補5萬」最高15萬元

買2500萬房月繳7.1萬！32歲男想轉投00406A靠配息扛 網酸：看到年化16%就笑了

政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

相關新聞

新青安放了多少「活水」到房市？驚人數據曝光

新青安（青安2.0）今年7月底功成身退，台灣房屋根據財政部資料，總結青安2.0期間的撥貸狀況， 3年間共撥貸約17.7萬戶，總金額破兆，將近1.4兆元，平均每戶撥貸金額達782萬元，比前期的青安1.0大增300萬元。

調節市場流動性 央行今暫停28天期存單發行

中央銀行為改善年9月中秋節及教師節連假過後，28天期存單到期金額偏高的情況，今早暫停發行28天期存單，僅發行7天期存單，發行利率為0.825%。

三大公股金控獲利齊揚 兆豐金上半年賺進213億元穩居獲利王

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

中信銀躋身亞太領先銀行

國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）近期舉辦「Taiwan Awards 2026」，中信銀刷新紀錄，一舉囊括19項大獎，獲獎數台灣金融業第一，寫下躋身亞太領先銀行之列的卓越表現。

兆豐張傳章：美可能年底升息

兆豐金控總經理張傳章昨（27）日表示，下半年台灣經濟將呈現「前高後穩」走勢，受惠於全球科技大廠持續擴張AI資本支出，出口與投資動能可望優於長期平均，內需、外需將共同挹注經濟成長，預期美國聯準會短期利率應落在3.5%至3.75%之間，但若通膨持續高於預期，不排除年底升息的可能性。

亞太暨台灣永續行動獎揭曉 台新新光金奪五大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的「2026年台灣永續行動獎」於昨（27）日舉行頒獎典禮，台新新光金控旗下子公司共囊獲五座大獎，台新銀行、新光銀行及台新投信榮獲社會共融類「金獎」肯定、新光人壽及台新證券分別榮獲環境永續類及社會共融類別「銅獎」榮譽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。