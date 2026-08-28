新青安放了多少「活水」到房市？驚人數據曝光

新青安（青安2.0）今年7月底功成身退，台灣房屋根據財政部資料，總結青安2.0期間的撥貸狀況， 3年間共撥貸約17.7萬戶，總金額破兆，將近1.4兆元，平均每戶撥貸金額達782萬元，比前期的青安1.0大增300萬元。

另外，平均每月撥貸戶數將近5000件，也較前一波青安的1737件增加近兩倍，青安2.0的政策成效與青安1.0相比堪稱大躍進。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，青安2.0於不僅將額度上限拉高至1,000萬元，還一口氣將年期上限拉長到40年期，並提供最長5年的寬限期，大幅強化了申貸民眾的購買力，因此國人對政策相當捧場，且傾向貸好貸滿，使撥貸戶數直線上升，平均每戶撥貸金額也大躍進。

青安2.0貸款方案，一度掀起購屋熱潮，加上初期甄審較寬鬆，引發人頭戶炒作的疑慮，因此2024年中開始政策收緊，也讓青安2.0後期的熱度較前期略有降溫，直到今年7月因搶搭末班車效應，單月撥貸戶數才站回5000戶大關，相關限制也延續到了接棒的青安3.0。

8月上路的青安3.0，維持了新青安每人一生只能貸一次的限制，還進一步設下申貸人年所得低於200萬、年齡未滿50歲的排富及排老條款，且各地購屋總價也增訂上限；僅針對婚育家庭加碼，最高可貸1,500萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，青安3.0的整體貸款門檻比青安2.0更嚴格，加上現今房市景氣與新青安時期的落差不小，且市面上的低總價物件在青安2.0的3年期間，也已消化不少，因此青安3.0對房市雖可發揮剛需支撐的作用，但不至於重演新青安前期的爆量熱潮。

不過，平均每戶撥貸金額，則可能受婚育家庭額度增加、房價水位居高不下的影響，持續向上攀升。