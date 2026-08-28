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統一投信攜手大三億營造 推動員工福儲信託

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

統一投信28日宣布，攜手營造大廠大三億營造正式開辦「員工福利儲蓄信託」計畫， 信託受託機構由彰化銀行擔任，三方已完成簽約儀式。統一投信憑藉逾30年的投研實力，積極發揮資產管理領導品牌的影響力，本次透過福儲信託業務，將資產增值的引擎延伸至企業員工退休規劃領域，成為企業共好與員工福利升級的關鍵推手，也為落實ESG永續留才，創造了跨產業服務的新里程碑。

統一投信自辦員工福儲信託長達18年，透過制度化投資紀律，助力員工放大退休資產。正因為長年運作福儲，從制度設計、流程規劃到實務問題排除，累積豐富的實戰經驗，成為打造幸福職場「陪跑者」的絕佳優勢，期望達到「企業留才、員工留財」的目標。

統一投信今年向外擴大推動員工福儲信託業務，號召更多企業攜手加入「幸福企業大聯盟」，至今已吸引逾10家企業簽約與洽談，預計受惠員工突破千人。福儲標的嚴選旗下人氣基金，打造「積極、成長、穩健」三種組合，例如統一奔騰、統一黑馬、統一全球新科技、統一台灣高息優選基金等，以滿足不同風險偏好的員工需求。在簽約後，也有完善的售後服務，例如舉辦員工福儲教育訓練、理財講座，提供專業的投資組合檢視、年度優化與市場分析報告，以協助員工建立正確理財觀念與掌握資產動態。

大三億營造為深化員工福利、保障同仁的退休生活，宣布開辦福儲信託計畫，採用「員工自提、公司相對提撥」的雙軌機制，藉由定期定額的資產累積，為同仁實現「變相加薪」、放大複利效益。

大三億董事長魏瑞伯表示，大三億始終相信，每位同仁都是公司最珍貴的資產與一路走來最堅定的夥伴。此次導入福儲信託，不僅是把企業經營成果轉化為實質的福利照顧，更是公司對大家長遠承諾的展現。透過這份「陪伴員工慢慢變老」的初心，期待讓每一位同仁在專注事業的同時，也能無後顧之憂擁抱幸福生活。未來，公司將持續優化職場環境，打造充滿人情味與永續價值的幸福企業。

信託 統一投信 彰化銀行

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