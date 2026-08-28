調節市場流動性 央行今暫停28天期存單發行

中央銀行為改善年9月中秋節及教師節連假過後，28天期存單到期金額偏高的情況，今早暫停發行28天期存單，僅發行7天期存單，發行利率為0.825%。

央行此次調整存單發行天期，主要考量9月中秋節與教師節連假相繼到來，若依原發行模式，連假過後將有較大量28天期存單集中到期，可能造成市場短期資金調度壓力。透過暫停28天期存單、改以較短天期的7天期存單操作，可降低未來資金集中到期的波動。

金融業者表示，央行在中秋節及連假前暫停28天期存單，具有調節市場資金水位的效果，也可避免連假後出現大額存單集中到期、金融機構重新調度資金的壓力。尤其連假期間銀行營運及市場交易天數減少，短期資金需求通常較為敏感，央行此次操作有助於提高市場資金調度彈性。

市場人士指出，央行並非全面停止公開市場操作，而是調整存單天期配置，透過7天期存單維持對市場流動性的調節功能。後續若市場資金需求出現變化，央行仍可視情況調整存單發行規模與天期，以維持金融市場資金穩定。