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外資匯入款 新台幣開盤升破31.7元 15分鐘內升8分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台幣匯價今早開盤升破31.7元，以31.69元開盤，開盤15分鐘內最高匯價來到31.628元，升值8分。

外資昨天買超台股490億元，今年8月以來至27日止，買超台股金額達3294億元。在外資買超推升下，新台幣匯價再向31.5元靠攏。

匯銀表示，早盤外資偏向匯入，推升新台幣走勢，此外，市場也聚焦周五登場的全球央行年會，市場屏息以待美國聯準會（Fed）主席華許的演說內容，料將再牽動投資氣氛。

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