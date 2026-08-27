獨／森崴下市案 銀行團與台電債務協商卡關 森崴已申請紓困

正崴集團董事長郭台強的森崴能源下市成為離岸風電業者之間熱議的話題，另一場茶壺裡的風暴尚未浮上檯面，那就是森崴能源及相關事業所引發的銀行團債權保障問題，知情人士透露，森崴及富崴等公司已向經濟部申請紓困機制，正和銀行團進行債務協商。

但對於森崴旗下的富崴65億的聯貸餘額償還，銀行團向台電協商的進度卻並不順利，很有可能會在近期內宣告富崴能源違約，影響所及，未來台灣金融圈將不敢再碰離岸風電國產化的融資。

據指出，森崴的母公司正崴集團，當初也有出具LETTER OF SUPPORT的支持函給銀行團，郭台強正在和銀行團進行債務協商，希望銀行拉長還款時限，所有和森崴有債務關係的銀行，不論聯貸或自貸共超過20家，占國銀比重將近三分之二，其中至少5家公股行庫，這些銀行都是因為相信政府的「風電國產化」政策，不僅衝著郭台強，更衝著「業主」是台電，背後有國家作保，因此即使當初沒有簽「三方合約」（第三方為政府方），也願意給予融資，這是最具代表性的國產化融資案，現在卻面臨將被倒帳的窘境。

一位知情人士指出，本周是關鍵時刻，倘若台電仍不願意把帳上的保留款撥給銀行，償還當初銀行團對於富崴採購所撥付的款項，恐怕會有三大衝擊，包括該聯貸案恐怕將宣告違約，銀行團恐怕將吃下逾放及呆帳；對於森崴甚至是正崴，都會產生財務上的「骨牌效應」，不排除有交叉違約的情況發生；未來任何國產化的政策，離岸尤其風電國產化，沒有銀行敢配合。

台電對此表示，台電離岸二期統包商富崴公司出現嚴重財務問題，未能如期支付工程款予包商，故風機安裝廠商Vestas對統包商富崴是否能如約完工失去信心，風機安裝合約無法繼續執行。富崴6月請台電介入，經過協調由台電出面接管風機安裝契約。

台電強調，對富崴工程之付款，均依合約約定與工程進度辦理，從未有任何拖欠，工程保留款之支付與返還，也均依契約規定及工程慣例執行，並非台電「願不願意」動用的裁量問題，而是「依法依約」尚未達到得以付款之階段。此外，目前風機正啟動安裝作業，尚未達到契約所定之工程里程碑，依約工程款尚不能給付、保留款亦不能返還，此為契約機制之當然結果，並非台電刻意保留。

台電表示，期盼與統包商有債權關係的銀行團，也能支持台電盡速完成工程；台電樂意就本案與富崴之銀行團保持溝通，共同協助掌握工程進度與資金運用情形，以利工程順利推進。

銀行團表示，2020年以來，隨著營建、人力成本的上揚，森崴所負責的台電二期工程款明顯成本超支，原本的預算是614億，但實際成本支出卻超過800億，但台電只願意拿出55億，甚至因為怕被說圖利業者，嚴格執行工程延誤的罰款政策。銀行業者抱怨，若超支的部分，森崴的受償金額能再多一些，也不致淨值為負，仍能避免下市，但當時的協商過程並不順利。

金融業者指出，最好的解決方式，就是台電拿出100億，郭台強再拿出40、50億出來解決銀行團的債權保障問題，不然以後任何國產化的聯貸，沒有人敢參加。

曾在森崴任職的相關高層也呼應銀行團的說法指出，台電應該要正視面對，銀行團支持本案的初心，否則政府都不能相信的時候，台電將是壓死離岸風電融資的最後一根稻草，未來將會嚴重影響這個產業的長期發展。

這位前森崴高層無奈指出，台電的離岸風電二期工程，幾乎是富崴能源用150億的自有資金加上銀行團的聯貸融資支持下，承攬商替台電墊款施工，台電還扣留保留款及履約保證金，承攬商所遇到的財務壓力極為龐大。

這位高層說，離岸風電的超支（追加）是綜合性的問題，台電只重視政策目標要達標，不考量下包商的變動施工成本，不合理的工進、劇烈氣候因素及當時的COVID-19和烏俄戰爭，都是巨額成本的原因。他反問，就好像這兩天劇烈天氣造成南部大雨放假，商業損失多少？但這些承擔，台電全部轉嫁給下包商。