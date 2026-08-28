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熱錢湧 台幣強升1.1角

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

外資熱錢昨（27）日湧入台股，推升新台幣兌美元強升1.1角。新台幣兌美元匯率一早以31.8元開出，盤中一度升到31.649元，終場收在31.708元，為近兩個月以來新高，台北及元太外匯市場總成交金額為25.95億美元。

展望新台幣後市，匯銀人士分析，外資匯入、台股基本面強勁是支撐短期新台幣維持偏升格局的主要動能。不過，市場目前聚焦美國聯準會（Fed）主席華許即將在全球央行年會演說，在其政策態度明朗之前，國際美元指數預料維持區間震盪，牽動新台幣走勢。

匯銀人士指出，新台幣昨日展現強勁升值動能，推手正是外資連續大額匯入。受惠科技廠財報表現樂觀，台股交投熱絡，外資連兩日買超台股，使新台幣持續走升。市場推估，央行昨天因應短線匯價波動過快，適時進場提供市場流動性調節。

新台幣昨日升值0.35%，韓元升0.34%、越南盾升0.11%，美元指數（DXY）也微升0.18%。人民幣則持平，相較之下，日圓貶值0.22%為主要亞幣最弱，歐元貶值0.14%、星元也貶值0.06%。

不過，今年以來，新台幣兌美元累計仍貶值0.85%，其他主要貨幣方面，韓元累計升值4.82%、人民幣升4%、星元升1.22%、越南盾升0.86%，皆為今年主要強勢亞幣，美元指數則累計升值0.83%；歐元兌美元貶值0.7%、日圓累計貶值1.75%，日圓同樣成為最弱亞幣。

台幣 熱錢 匯銀

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