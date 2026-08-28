熱錢湧 台幣強升1.1角

三大公股金控獲利齊揚，兆豐金以213億元穩居獲利王，華南金則以年增58%拿下成長王，第一金獲利近178億元居次。值得注意的是，銀行仍是公股行庫獲利主體，但是第二獲利引擎點火，非銀行子公司年內表現也相當突出。

2026-08-28 01:38